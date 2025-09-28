Festival no 4º Distrito reúne cerveja, gastronomia e música

Carlinhos Carneiro (foto) é uma das atrações do Quarto POA. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O domingo de céu límpido e clima ameno contribui para que multidões se dirigissem até o 4º Distrito de Porto Alegre para a terceira edição do Quarto POA, festival que reúne música, cerveja e gastronomia. A festa cultural ocorre das 14h à meia-noite deste dia 28, com ingressos que garantem entrada para assistir a mais de 40 atrações musicais, espalhadas por sete palcos.

O Quarto POA começou em 2022 como congraçamento dessa que é uma das mais tradicionais áreas boêmias da capital gaúcha. Estava tudo indo muito bem até que veio a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em 2024, inundando os bairros Navegantes, São Geraldo e outros pertencentes à região. Por óbvio, o festival do ano passado foi cancelado. Mas retornou com tudo neste domingo.

As ruas do 4º distrito foram tomadas por arte, música, cultura e uma energia única, com ajuda do sol primaveril. Mediante ingressos que variam de R$ 50 a R$ 90, os clientes ganharam direito a um tour por dezenas de cervejarias artesanais, bares e restaurantes da região.

Para facilitar a vida dos interessados em beber sem culpa, os organizadores do Quarto POA locaram ônibus, que levam os frequentadores de um bar a outro, gratuitamente. É a chamada Operação Especial de Mobilidade Urbana.

— Estimulamos a direção segura, a diversão responsável e sem incômodos — resume um dos organizadores do Quarto POA, Johnny Rickers.

Rickers recebeu a reportagem dançando ao som de Carlinhos Carneiro e o Trio Deusulaivre, no Alcabar, bar da Cervejaria Al Capone, bastante conhecida no 4º Distrito. Carneiro botou centenas a cantarem seus sucessos em meio a goles de IPA, APA e Pilsener (as bebidas mais pedidas).

Outros promovedores do Quarto POA são o Nosso Tap Room, Fuga, Patrimônio, 4Beer, Cortex, Chosen e o Chica Maria Cocina e Bar.

A lista de atrações nos sete palcos conta com nomes como Maskavo, Rosa Tatooada, Comunidade Nin-Jitsu, Bibiana Petek, Volto Pra Te Ver, Tonho Croco Trio, Teo & os Camaleões, Maria do Relento e a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

Daniel e Amanda prestigiaram todas as edições do festival Jonathan Heckler / Agencia RBS

Entre os que desfrutavam do rock gaúcho na veia estava o casal Daniel e Amanda Marins, que compareceram a todas as edições do Quarto POA.

— A gente vem pela bebida, pelo rock e pelo ambiente. Tá cada vez melhor e vamos sempre prestigiar — comenta Daniel.