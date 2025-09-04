Porto Alegre

Cenário desolador
Notícia

Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em Porto Alegre

O caso de Rejane Schumann, no bairro Moinhos de Vento, foi descoberto pela protetora de animais Deise Falci; no local havia também gatos e cachorros que recebiam cuidados insuficientes

Zero Hora

