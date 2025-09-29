Empreendedor ex-dupla Gre-Nal, executivo do WhatsApp e público de 3 mil pessoas: como foi o primeiro dia da Semana Caldeira

Abertura da Semana Caldeira foi nesta segunda-feira (29). André Ávila / Agencia RBS

O agradável dia de sol que fez em Porto Alegre nesta segunda-feira (29) contribuiu para que o público comparecesse em peso às atividades de abertura da Semana Caldeira. O evento iniciou nesta manhã e já reuniu mais de 3 mil visitantes.

Realizado no Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, o evento conta com uma programação vasta. Até a sexta-feira (3), estão programadas mais de 200 atividades, distribuídas em 10 palcos simultâneos, e participação de aproximadamente 100 palestrantes.

Na agenda do primeiro dia, Guilherme Horn, head de mercados estratégicos do WhatsApp, e Paulo César Tinga, ex-jogador da dupla Gre-Nal, foram alguns dos destaques dos painéis (veja abaixo).

— Estamos superanimados com o evento deste ano. As inscrições tiveram um crescimento grande nos últimos dias, o sol ajudou nessa abertura, e esperamos pelo menos 15 mil visitantes até sexta. Vai ser a maior edição do Semana Caldeira que já fizemos — destaca Carolina Cavalheiro, diretora de negócios e gestão de comunidade do Instituto Caldeira.

A Semana Caldeira está sendo realizada principalmente em dois espaços. Parte das atividades ocorre na sede tradicional do instituto e outra, na antiga fábrica Guahyba, do outro lado da Rua Frederico Mentz.

O espaço começou a ser ocupado pelo Caldeira em 2024, mas a enchente do ano passado atrasou o processo de expansão do instituto. Com a futura ocupação do local, o hub de inovação poderá mais do que dobrar de área total.

— Neste ano, estamos com um palco também no Espaço Guahyba, na área de expansão do instituto. Então, é muito legal ver as pessoas caminhando, transitando entre os dois prédios, aproveitando todos os espaços e já criando essa conexão que a gente tanto quer ver aqui no futuro — acrescenta Carolina Cavalheiro.

Atrações do primeiro dia

Foi justamente no Espaço Guahyba que ocorreu uma das palestras mais aguardadas do primeiro dia da Semana Caldeira. Por volta de 14h15min, teve início a fala de Guilherme Horn, executivo que atua nos mercados de Brasil, Índia e Indonésia.

Em sua palestra, Horn falou como o WhatsApp tem sido cada vez mais usado no âmbito de transações comerciais. Para o executivo, essa é uma tendência que só crescerá no futuro.

— As pessoas querem falar com as empresas da mesma forma que falam com amigos e familiares. Essa é uma mudança que aconteceu no comportamento dos consumidores nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia — enfatizou.

Também a uma plateia praticamente lotada, Tinga falou sobre sua carreira como atleta e seu ingresso no universo do empreendedorismo.

— Fico feliz de ver a quantidade de jovens aqui, muitos jovens de periferia, interessados em aprender sobre o mercado de trabalho moderno, sobre empreendedorismo, tecnologia. É muito gratificante ver esse interesse, pois a gente acredita que a educação é a melhor saída para um futuro de conquistas — reforça Tinga.

Paulo César Tinga foi um dos palestrantes do dia de abertura do evento. André Ávila / Agencia RBS

Atividades e temas variados

Entre as 15 categorias de temas destacados na agenda do evento, estão tópicos como "educação para a nova economia", "economia criativa", "pessoa e comportamento", "indústria do amanhã" e "ESG". As inscrições para participação são gratuitas e seguem abertas ao longo de toda a semana, mas há limite de inscritos para cada atividade específica.

Um dos visitantes deste primeiro dia de Semana Caldeira foi Alexsandro Geremia, 50 anos, CEO da Higra. Com sede em São Leopoldo, a empresa produz equipamentos como bombas, turbogeradores e aeradores — durante a enchente de 2024, as bombas anfíbias produzidas pela companhia ajudaram a secar bilhões de litros d'água em áreas atingidas pelo evento climático extremo.

— É muito legal poder participar de eventos como este aqui em Porto Alegre. Boa parte da nossa equipe também vai comparecer às atividades. Tenho interesse principalmente nas palestras que abordam temas como sustentabilidade, tecnologia e cidades resilientes, relacionados à nossa atuação — afirma o CEO da Higra.

Outro visitante desta segunda no Caldeira foi Guilherme Paim, 30 anos. Analista de marketing, Guilherme foi incentivado pela empresa onde trabalha a comparecer ao evento para adquirir conhecimento que possa ser aplicado em sua atuação.

— Estou bem empolgado com o evento, tem muitas atividades interessantes e vários temas que podem gerar insights proveitosos. É a primeira vez que venho na Semana Caldeira e estou ansioso pelos próximos dias — ressalta Guilherme.

Serviço