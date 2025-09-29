Porto Alegre

Tecnologia e inovação na Capital
Notícia

Empreendedor ex-dupla Gre-Nal, executivo do WhatsApp e público de 3 mil pessoas: como foi o primeiro dia da Semana Caldeira

Evento teve abertura nesta segunda-feira (29) e ocorre até sexta (3). São aguardadas pelo menos 15 mil pessoas durante as atividades

Mathias Boni

