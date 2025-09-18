Porto Alegre

Dois meses depois
Notícia

Esferas de concreto em frente ao Mercado Público são arrancadas do chão; saiba o motivo

Prefeitura afirma que vândalos danificaram peças, mas frequentadores do espaço acreditam que motoristas bateram nos objetos. Reposição deve acontecer na próxima semana

Guilherme Gonçalves

