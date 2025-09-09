Escolhida a empresa que vai instalar cubo de LED no meio do Mercado Público; veja o valor do lance vencedor de leilão

Cartazes no meio do Mercado Público darão lugar a painel de LED em formato de cubo. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

A Imobi venceu o leilão da prefeitura realizado para escolher quem vai instalar — e explorar comercialmente — painéis digitais no Mercado Público de Porto Alegre. O maior deles, em formato de cubo, ficará no meio do centro comercial.

O lance vencedor foi R$ 15 mil — quase três vezes o valor da outorga mensal, que é de R$ 5.365. A disputa partiu de R$ 10.730. Além da Imobi, participaram as empresas HSQ.Com Consultoria de Midia, HMidia Locações, Mais Canal Midias e P10 Soluções Em Eventos. Todas elas são da Capital.

— É um orgulho para nossa empresa estar no Mercado Público. Estávamos muito preocupados em não ganhar essa licitação e entrarem empresas do centro do país. Esse projeto é a nossa cara — diz Ricardo Silveira, sócio-diretor da Imobi.

A contratação da empresa pela prefeitura será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quarta-feira (10). A partir disso, a Imobi terá 90 dias para dar finalizar a instalação dos telões.

A receita arrecadada com o valor entrará no Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio (Fun-Patrimônio), usado para melhorias de imóveis da prefeitura, incluindo o próprio Mercado Público.

Como serão os painéis

Com cerca de 600 quilos, o painel em formato de cubo será formado por quatro telas de quatro metros de altura e dois metros de comprimento cada. Devido ao peso, não será preso diretamente no teto, mas em cordas de aço sustentadas nos corredores aéreos.

Os outros quatro painéis, que ficarão um em cada entrada, terão, individualmente, 1m5cm de altura e 1m comprimento. Somando todas as estruturas, serão 38 metros quadrados de espaços destinados a publicidade. Ainda não foram feitas imagens mostrando como serão as estruturas.

— Vamos buscar algo que harmonize com o Mercado. Estamos vendo com nossa equipe de arquitetura para que fique com a maior harmonia possível, trazendo características da arquitetura do Mercado nas molduras em volta das telas — explica o diretor da Imobi, empresa que foi criada há 20 anos.

Equipamentos também serão instalados em cada uma das quatro entradas do Mercado Público. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Restrições

A Imobi deverá destinar uma cota mínima de tempo para conteúdos institucionais da prefeitura de Porto Alegre, como campanhas de utilidade pública e ações culturais. Hoje, essas informações ficam expostas em cartazes impressos, que, em pouco tempo, ficam desatualizados. O material divulgado atualmente mostra a campanha do aniversário de 252 anos da Capital, celebrado em 2024.

— Sempre tivemos um custo anual para trocar esse painel. Ele é basicamente para divulgar informações institucionais da prefeitura, mas dá muito trabalho para trocar. Sendo assim, fica desatualizado em pouco tempo. Agora, ficará mais dinâmico — diz o diretor-geral de Gestão do Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer.

Tomás Holmer, diretor-geral de Gestão do Patrimônio de Porto Alegre, mostra onde ficará um dos painéis de LED. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Por determinação da prefeitura, os telões de LED não poderão divulgar publicidade de concorrentes do Mercado Público, como ofertas de outros mercados e açougues. Também está proibida exposição de campanhas políticas e conteúdos ilegais nos painéis.