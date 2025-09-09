Porto Alegre

Batido o martelo
Escolhida a empresa que vai instalar cubo de LED no meio do Mercado Público; veja o valor do lance vencedor de leilão

Além da estrutura dentro do centro comercial, outros quatro painéis eletrônicos serão colocados em frente às portes de acesso

Guilherme Gonçalves

