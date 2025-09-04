Empresa responsável por duas linhas de lotação da zona sul de Porto Alegre desiste de suspender serviço

A Inovasul - ZSUL, empresa que opera as linhas de lotação Restinga e Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre, desistiu de suspender o serviço a partir desta sexta-feira (5). Alegando desequilíbrio financeiro, a empresa havia informado nesta quinta que pararia de oferecer as viagens.
Segundo nota enviada nesta noite pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), após diálogo entre prefeitura, SMMU, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Inovasul - ZSUL, "a empresa de transporte seletivo se comprometeu a manter a operação".
Mais cedo, a transportadora comunicou a suspensão do atendimento em razão de prejuízo financeiro.
Nota da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
"Após diálogo entre a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Inovasul - ZSUL, responsável pelas linhas Restinga e Belém Novo de lotação, a empresa de transporte seletivo se comprometeu a manter a operação nesta sexta-feira, 5. No início da tarde, a transportadora havia informado a suspensão do atendimento em razão de prejuízo financeiro, em que a receita não cobre os custos da operação.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana esclarece que não há descumprimento de qualquer acordo com a empresa Inovasul - ZSUL e que, até o momento, o que foi homologado pelo Tribunal de Justiça é a possibilidade de implantar o Sistema de Transporte Complementar Experimental, projeto do Executivo municipal em estudo desde 2023, que segue sendo encaminhado junto à categoria e aos órgãos de controle."