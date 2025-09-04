Porto Alegre

Após conversas
Notícia

Empresa responsável por duas linhas de lotação da zona sul de Porto Alegre desiste de suspender serviço

Mais cedo, nesta quinta, a transportadora comunicou a suspensão do atendimento em razão de prejuízo financeiro

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

