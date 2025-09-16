Em Viamão, Ailton Graça é apresentado como enredo da Unidos de Vila Isabel 

A comunidade da Unidos de Vila Isabel, em Viamão, lotou a quadra da escola, no domingo (14), para recepcionar aquele que será o enredo do desfile do Carnaval 2026. O ator Ailton Graça sentiu o carinho de quem não vê a hora de cruzar a passarela do Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, para contar essa história.
Na chegada, integrantes da ala de baianas da escola formaram um corredor para acolher o homenageado. Ailton Graça ingressou na quadra ao som do samba-enredo deste ano da Lavapés Pirata Negro, a escola mais antiga do Carnaval de São Paulo e da qual ele é presidente e zelador.
Os destaques da escola fizeram apresentações de dança e, no telão, foram resgatados personagens e momentos marcantes da carreira do ator. Em determinado momento, Ailton não conseguiu conter as lágrimas.
— Esse é o presente que todo sambista sonha em ter em vida: ser enredo, ser tema de Carnaval. Todos os orixás estão me dando esse presente — disse.
Haverá uma integração entre a escola viamonense e a agremiação paulistana:
— Nós estamos reservando três ônibus para vir para Porto Alegre desfilar, inclusive minhas baianas, batuqueiros, minha comunidade. Vamos invadir o Porto Seco e soltar o grito de campeão que está entalado — completou.
Inquieto, Ailton não disfarçava a alegria. Parecia estar em casa, como se tivesse nascido no bairro Santa Isabel. Todos queriam tirar fotos, enquanto ele mesmo aproveitava para registrar o momento em vídeos e lives nas próprias redes sociais.
Em 2026, a Vila Isabel será a última a desfilar na primeira noite, na sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Com o enredo intitulado Ninguém Pode Roubar Nossos Sonhos, o desfile promete destacar a trajetória de Ailton Graça como símbolo de resistência, fé e transformação por meio da arte.
Apesar das boas colocações recentes – a Vila Isabel foi vice-campeã em 2023, além do quarto e do terceiro lugar dos anos seguintes – a escola ainda não conquistou o troféu de campeã na passarela porto-alegrense, onde desfila desde 1983.
Trajetória artística
Ator de grande versatilidade, Ailton se destacou em novelas como América (2005), Império (2014) e, mais recentemente, Volta por Cima (2024). No cinema, interpretou Mussum (1941-1994) no longa Mussum, o Filmis (2023), do qual ganhou o kikito de melhor ator no Festival de Cinema de Gramado, e participou de produções marcantes como Carandiru (2003), Meu Tio Matou um Cara (2004) e Bróder (2010).