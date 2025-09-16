Porto Alegre

Carnaval 2026
Notícia

Em Viamão, Ailton Graça é apresentado como enredo da Unidos de Vila Isabel 

Ator será o homenageado do desfile que a escola da Região Metropolitana vai apresentar no Complexo Cultural do Porto Seco no ano que vem

Gustavo Gossen

