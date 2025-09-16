Em Viamão, Ailton Graça é apresentado como enredo da Unidos de Vila Isabel 

Ailton Graça foi destaque do evento de domingo. Gustavo Gossen / Agencia RBS

A comunidade da Unidos de Vila Isabel, em Viamão, lotou a quadra da escola, no domingo (14), para recepcionar aquele que será o enredo do desfile do Carnaval 2026. O ator Ailton Graça sentiu o carinho de quem não vê a hora de cruzar a passarela do Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, para contar essa história.

Na chegada, integrantes da ala de baianas da escola formaram um corredor para acolher o homenageado. Ailton Graça ingressou na quadra ao som do samba-enredo deste ano da Lavapés Pirata Negro, a escola mais antiga do Carnaval de São Paulo e da qual ele é presidente e zelador.

Os destaques da escola fizeram apresentações de dança e, no telão, foram resgatados personagens e momentos marcantes da carreira do ator. Em determinado momento, Ailton não conseguiu conter as lágrimas.

— Esse é o presente que todo sambista sonha em ter em vida: ser enredo, ser tema de Carnaval. Todos os orixás estão me dando esse presente — disse.

Haverá uma integração entre a escola viamonense e a agremiação paulistana:

— Nós estamos reservando três ônibus para vir para Porto Alegre desfilar, inclusive minhas baianas, batuqueiros, minha comunidade. Vamos invadir o Porto Seco e soltar o grito de campeão que está entalado — completou.

Inquieto, Ailton não disfarçava a alegria. Parecia estar em casa, como se tivesse nascido no bairro Santa Isabel. Todos queriam tirar fotos, enquanto ele mesmo aproveitava para registrar o momento em vídeos e lives nas próprias redes sociais.

Em 2026, a Vila Isabel será a última a desfilar na primeira noite, na sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Com o enredo intitulado Ninguém Pode Roubar Nossos Sonhos, o desfile promete destacar a trajetória de Ailton Graça como símbolo de resistência, fé e transformação por meio da arte.

Apesar das boas colocações recentes – a Vila Isabel foi vice-campeã em 2023, além do quarto e do terceiro lugar dos anos seguintes – a escola ainda não conquistou o troféu de campeã na passarela porto-alegrense, onde desfila desde 1983.

Trajetória artística