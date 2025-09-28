Porto Alegre

Mega-Sena
Notícia

"É como se eu tivesse ganhado", diz dona de lotérica que vendeu bilhete  premiado de R$ 80,7 milhões em Porto Alegre

Estabelecimento fica na Avenida da Azenha, perto do cruzamento com a Bento Gonçalves

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS