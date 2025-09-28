"É como se eu tivesse ganhado", diz dona de lotérica que vendeu bilhete  premiado de R$ 80,7 milhões em Porto Alegre

Lotérica fica na Avenida da Azenha, em Porto Alegre. Vinicius Coimbra / Agência RBS

Graciele Ardenghi, 44 anos, olhou as mensagens de um grupo de WhatsApp com donos de lotéricas de Porto Alegre para saber o resultado da Mega Sena sorteada na noite de sábado (27).

Ao notar o estabelecimento onde o bilhete premiado de R$ 80,7 milhões foi vendido, um dos participantes alertou:

“Ganhou a 99”, escreveu.

A Lotérica A 99 fica na Avenida da Azenha, número 729, perto do cruzamento com a Bento Gonçalves, no bairro Azenha, e é administrada por Graciele desde 2006.

— É como se eu tivesse ganhado o prêmio da mesma forma que a pessoa. É uma alegria, uma emoção, mesmo sem saber quem ganhou — disse a empresária.

A aposta simples feita no estabelecimento receberá exatos R$ 80.688.743,70. Os números sorteados no concurso 2.920, realizado em São Paulo, foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. Segundo Graciele, esse foi o maior prêmio pago no negócio nos mais de 20 anos de atividade.

— A lotérica tem o perfil de jogadores que estão passando pela rua e, pela oportunidade, acabam entrando para jogar. Então acredito que o vencedor seja alguém que trabalha ou mora perto — palpitou.

Além da vencedora, outras 117 apostas acertaram a quina do concurso e cada uma receberá R$ 28 mil; 6.677 acertaram quatro dezenas e terão prêmio de R$ 829,13. O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (30), com estimativa de sortear R$ 3,5 milhões.