Dmae inicia retirada de diques provisórios de duas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

Os diques provisórios que fechavam as comportas 11 e 14 do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre começaram a ser removidos nesta segunda-feira (8). Localizados na Avenida Castello Branco, sacos de areia e argila foram colocados nas estruturas há três meses, em razão da chuva registrada em junho.
A expectativa é de que a retirada dessas barreiras seja concluída até o fim desta semana.
Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), sem os diques provisórios, poderão ser iniciadas as obras definitivas dessas passagens.
A comporta 11, que fica na altura da Avenida São Pedro, será substituída por um novo portão. Já a 14, localizada na altura da Voluntários da Pátria, será extinta — a estrutura deve ser fechada com concreto armado.
Ainda no dique da Castello Branco, obras de fechamento definitivo estão em andamento em outras quatro comportas: 8, 9, 10 e 13. A previsão é de que as cinco passagens sejam extintas até o final do ano.
A montagem do canteiro de obras na 11 e na 12 ainda depende do avanço da produção dos novos portões. A estimativa é que a substituição seja concluída até o primeiro trimestre de 2026.
As obras das comportas iniciais, que ficam entre a Usina do Gasômetro e o Cais Mauá, já foram concluídas.
Veja a situação de cada comporta:
- Comporta 1 – Muro da Mauá, no Cais Embarcadero (Usina do Gasômetro): reformada, é móvel, permanece aberta e pode ser fechada se necessário.
- Comporta 2 – Muro da Mauá, no Cais Embarcadero: reformada, é móvel, permanece aberta e pode ser fechada se necessário.
- Comporta 3 – Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá x Padre Tomé): fechada definitivamente com concreto armado após a enchente de 2024.
- Comporta 4 – Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá x Sepúlveda): reformada, é móvel, permanece aberta e pode ser fechada se necessário.
- Comporta 5 – Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá): fechada definitivamente com concreto armado após a enchente de 2024.
- Comporta 6 – Muro da Mauá, no Cais Mauá (Catamarã): reformada, é móvel, permanece aberta e pode ser fechada se necessário.
- Comporta 7 – Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá): fechada definitivamente com concreto armado após a enchente de 2024.
- Comporta 8 – Dique da Avenida Castelo Branco: obras de fechamento definitivo em andamento.
- Comporta 9 – Dique da Avenida Castelo Branco: obras de fechamento definitivo em andamento.
- Comporta 10 – Dique da Avenida Castelo Branco: obras de fechamento definitivo em andamento.
- Comporta 11 – Dique da Avenida Castelo Branco (Avenida São Pedro): dique provisório sendo removido após três meses pela alta do Guaíba. Aguarda substituição da comporta.
- Comporta 12 – Dique da Avenida Castelo Branco (Avenida Cairú): aguarda substituição da comporta.
- Comporta 13 – Dique da Avenida Castelo Branco: obras de fechamento definitivo em andamento.
- Comporta 14 – Dique da Avenida Castelo Branco (Voluntários da Pátria): dique provisório sendo removido após três meses pela alta do Guaíba. Depois, começarão as obras para fechamento definitivo.