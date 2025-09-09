Porto Alegre

Na Castello Branco
Notícia

Dmae inicia retirada de diques provisórios de duas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

Passagens 11 e 14 estavam fechadas com sacos de areia e argila desde junho em razão da alta do Guaíba. Obras definitivas devem começar depois da remoção dessas barreiras

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS