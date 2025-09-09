Dmae inicia retirada de diques provisórios de duas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

Obras de fechamento definitivo irão começar na comporta 14 após remoção dos sacos de areia e da argila Filipe Karam / PMPA

Os diques provisórios que fechavam as comportas 11 e 14 do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre começaram a ser removidos nesta segunda-feira (8). Localizados na Avenida Castello Branco, sacos de areia e argila foram colocados nas estruturas há três meses, em razão da chuva registrada em junho.

A expectativa é de que a retirada dessas barreiras seja concluída até o fim desta semana.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), sem os diques provisórios, poderão ser iniciadas as obras definitivas dessas passagens.

Leia Mais Sem multas de madrugada, afirma EPTC sobre radares nas sinaleiras de Porto Alegre

A comporta 11, que fica na altura da Avenida São Pedro, será substituída por um novo portão. Já a 14, localizada na altura da Voluntários da Pátria, será extinta — a estrutura deve ser fechada com concreto armado.

Ainda no dique da Castello Branco, obras de fechamento definitivo estão em andamento em outras quatro comportas: 8, 9, 10 e 13. A previsão é de que as cinco passagens sejam extintas até o final do ano.

A montagem do canteiro de obras na 11 e na 12 ainda depende do avanço da produção dos novos portões. A estimativa é que a substituição seja concluída até o primeiro trimestre de 2026.

As obras das comportas iniciais, que ficam entre a Usina do Gasômetro e o Cais Mauá, já foram concluídas.

Veja a situação de cada comporta: