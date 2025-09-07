Desfile da Independência em Porto Alegre tem 4,6 mil participantes e mais de 300 veículos

A celebração da Independência do Brasil contou com cerca de 4,6 mil pessoas desfilando na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, e bastante público na ensolarada manhã deste domingo (7) na Capital. O evento começou às 10h.

Antes, às 9h30min, o comandante militar do Sul, general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, e o governador Eduardo Leite fizeram a revista da tropa e receberam a salva de gala, com 19 tiros de peças de artilharia, executados pelo curso de artilharia do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.

Na abertura do desfile, Leite, o general Basto e o prefeito Sebastião Melo hastearam bandeiras.

O desfile foi organizado pela 6ª Divisão de Exército e teve a participação, além da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias, Polícia Penal, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Comandante militar do Sul, general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, e o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, durante o ato. Adriana Irion / Grupo RBS

O ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, 2º tenente José Negri, de 103 anos, foi um dos destaques. Uma novidade foi a passagem da banda marcial da escola estadual Dolores Alcaraz Caldas.

O evento durou pouco mais de uma hora e 30 minutos. Outras autoridades, como o presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto, e o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, estiveram presentes. O desfile na avenida foi encerrado com a passagem da tropa hipomóvel com 90 animais. A passagem dos cavalos animou principalmente a criançada.

Fogo simbólico

Ao final, o governador e o prefeito participaram da transformação do fogo simbólico da Pátria em Chama Crioula.

— É uma data importante. Esses ritos são importantes para nos lembrar que, independentemente de diferenças ideológicas, de raça, de religião que possamos ter, somos um povo só, o povo brasileiro. Uma nação que, ao longo de sua jornada, tem seus desafios. O desafio da independência, as crises econômicas, o problema sanitário, guerras em que nos envolvemos. E temos o desafio do presente e temos de estar à altura da população para enfrentar esses desafios. Por isso é importante o 7 de Setembro, por que mostra a nossa unidade — disse Leite.

Já o general Basto, que assumiu há pouco o comando do CMS, destacou:

— O Exército é brasileiro. Pra quem está chegando, como eu estou chegando, é sensacional ver o que vi hoje, essa tradição sendo mantida. Esse final aqui com a chama passando, muito bacana, Hoje é o dia de todos os brasileiros e temos de comemorar. É o Exército junto como sempre esteve ao longo da história. Parabéns a todos os brasileiros

Como foi o desfile

O desfile motorizado teve cerca de 314 veículos, incluindo motocicletas, veículos motorizados e blindados das Forças Armadas e também veículos dos órgãos de Segurança Pública federais, estaduais e municipais.

O encerramento do evento foi feito pela tropa hipomóvel, com cerca de 90 cavalos do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG) e ao 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (4º RPMon).

Helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil fizeram sobrevoos durante o desfile.