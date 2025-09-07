Porto Alegre

Sete de Setembro
Notícia

Desfile da Independência em Porto Alegre tem 4,6 mil participantes e mais de 300 veículos

Ato reuniu bastante público e autoridades na Avenida Edvaldo Pereira Paiva

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS