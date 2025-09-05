Porto Alegre

Válido até segunda
Notícia

Defesa Civil de Porto Alegre emite novo alerta para possibilidade de elevação do Guaíba

Aviso ainda indica risco moderado para deslizamentos de terra em áreas de encosta

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS