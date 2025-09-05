Defesa Civil de Porto Alegre emite novo alerta para possibilidade de elevação do Guaíba

Há risco de alagamentos na região das Ilhas e em áreas dos bairros Ipanema e Guarujá. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, na tarde desta sexta-feira (5), um novo alerta para a possibilidade de elevação do Lago Guaíba. Conforme o órgão, há risco de alagamentos na região das Ilhas e em áreas dos bairros Ipanema e Guarujá. Podem ocorrer também alagamentos pontuais decorrentes da sobrecarga no sistema de drenagem urbana.

O alerta começou a valer às 15h30 e se estende até às 12h de segunda-feira (8). O aviso anterior da Defesa Civil, também sobre possibilidade de elevação do Guaíba, se encerrou às 12h desta sexta.

Conforme o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec), o cenário também indica risco moderado para deslizamentos de terra em áreas de encosta suscetíveis a erosão.

Durante a noite de domingo e madrugada de segunda, a previsão do órgão indica chuvas que podem chegar a 30 milímetros, com rajadas de vento acima dos 40 km/h e possibilidade de raios.