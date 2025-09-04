Defesa Civil alerta para elevação do Guaíba em regiões ribeirinhas de Porto Alegre

Só nos primeiros dias do mês de setembro, Porto Alegre acumulou 88mm de chuva. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Defesa Civil de Porto Alegre divulgou um alerta para possibilidade de elevação do nível do Guaíba em regiões ribeirinhas, nesta quinta-feira (4). O aviso é válido das 20h desta quinta até 12h de sexta-feira (5).

O risco é de alagamento em regiões mais baixas e bairros como Ipanema e Guarujá, no Extremo Sul. Há também possibilidade de deslizamento de terra em áreas inclinadas devido ao acumulado de chuva.

A projeção foi feita após o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec) analisar a quantidade de chuva dos últimos dias. Só nos primeiros dias do mês de setembro, Porto Alegre acumulou 88mm de chuva no totem do bairro Guarujá. A média do mês é de 148mm.