Porto Alegre

Chuva forte
Notícia

Defesa Civil alerta para elevação do Guaíba em regiões ribeirinhas de Porto Alegre

O risco é de alagamento em região mais baixas e bairros como Ipanema e Guarujá, no Extremo Sul

Zero Hora

