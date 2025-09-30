CPI do Dmae: vereadores apontam indícios de irregularidade em depoimento de Gilvani, o Gringo

Vereador prestou depoimento nesta segunda-feira (29). Elson Sempé Pedroso/CMPA / Divulgação

Um grupo de vereadores de diferentes partidos aponta, desde esta segunda-feira (29), o que consideram ser indícios de irregularidades admitidas pelo vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos) durante depoimento dele à CPI do Desmonte do Dmae, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estes vereadores alegam que trechos do depoimento do vereador do Republicanos, conhecido como “Gilvani, o Gringo”, podem justificar medidas políticas e jurídicas contra o parlamentar.

Entre os pontos destacados pelos vereadores está o fato de Gilvani ter mantido, por meio de uma empresa, um contrato com o poder público municipal entre os anos de 2023 e 2024.

A vereadora Juliana de Souza (PT), por exemplo, entende que o Gilvani, o Gringo propagandeou os atos que praticou como empresário, recebendo dinheiro da prefeitura, como se fossem boas ações realizadas voluntariamente. Para Juliana, a prática tem potencial de configurar compra de votos.

— Ele admitiu o pagamento da propina, em processo que já foi condenado, e ele admitiu que comprou votos durante o período eleitoral – diz a vereadora Juliana de Souza (PT), em referência a ações realizadas por Gilvani durante a enchente.

O relator da CPI, vereador Rafael Fleck (MDB), entende que há irregularidade em Gilvani ter mantido o contrato de sua empresa com a prefeitura enquanto era candidato à Câmara da Capital.

— Ele concorreu, foi candidato a vereador, recebendo dinheiro público de um contrato público no ano de 2024, durante a eleição. Isso tem uma vedação do Código Eleitoral. Inclusive, o serviço que ele anunciava que fazia para as comunidades, como um voluntariado, era o serviço contratado pela prefeitura — diz Fleck.

Ramiro Rosário (Novo) diz que Gilvani é um réu confesso de crimes cometidos no passado.

— Ele é um réu confesso. Está tudo documentado — resumiu Rosário.

O relator da CPI promete protocolar um pedido de cassação do mandato de Gilvani por conta das falas do depoente que, segundo Fleck, revelam a falta de decoro.

— Eu vou protocolar um pedido de cassação no mandato dele. E acho que vai ser um pedido bem amplo com vários vereadores assinando — disse Fleck.

Contraponto

Procurado, o vereador Giovani, o Gringo se manifestou por meio de nota. No texto, Gilvani diz ser o denunciante de esquemas de pagamento de propina. Veja abaixo

NOTA À IMPRENSA

"Desde 2015, atuo como denunciante junto ao DEIC e ao Ministério Público Estadual para combater esquemas de cobrança de propina e conluios em licitações, em desfavor de empresários em Porto Alegre.

Ao longo de mais de 20 anos de experiência, protocolei desde 2015, diversas ocorrências e pedidos de investigações relacionados a licitações nas quais minha empresa participou.

Na CPI do DMAE, junto a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, informei que entregarei cópias de documentos e registros de requerimento de investigações, solicitados por mim e por meus familiares junto as autoridades.

Lamento que alguns vereadores, em vez de buscar entender os fatos e enfrentar os esquemas denunciados, tenham preferido direcionar ataques pessoais contra mim — algo que enfrento desde que assumi o mandato de vereador.

Por fim, registro que desde que comecei a fazer as denúncias, expus a segurança minha e de minha família, enfrentando desde então, inclusive, grande risco de vida!

Gilvani - O GRINGO