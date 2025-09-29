Corsan prevê retomar abastecimento de água em Viamão e Alvorada na tarde desta segunda-feira

Sem água desde o último domingo (28), moradores de Alvorada e Viamão devem ter o abastecimento retomado gradativamente durante a tarde desta segunda-feira (29). A previsão é da Corsan Aegea, concessionária responsável pelo serviço de água tratada e esgoto nas duas cidades.
Segundo a Corsan, o desabastecimento foi causado por um problema eletromecânico na estação de tratamento no domingo.
Além da cidade inteira de Viamão, em Alvorada são afetados os bairros Bela Vista, Formosa, Cocão, Piratini, Intersul, Algarve, Aparecida, Sumaré, Distrito Industrial e Umbu.