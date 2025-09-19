Porto Alegre

Primeira vítima
Notícia

Corpo de jornalista morto na Revolução Farroupilha pode estar enterrado no Parque da Redenção

O legalista Antônio José da Silva Monteiro, conhecido como "Prosódia", foi morto por um golpe de lança em 19 de setembro de 1835

André Malinoski

