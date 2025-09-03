Concluída obra na elevada da Avenida Castelo Branco, na entrada da Capital

Foram feitos reparos nas juntas de dilatação da estrutura que liga a Castelo Branco ao corredor de acesso. Alex Rocha / PMPA

A prefeitura de Porto Alegre terminou nesta quarta-feira (3) a substituição das juntas de dilatação da rampa de acesso ao Túnel da Conceição, na chegada a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Esta etapa das obras terminou 30 dias antes do prazo previsto.

Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), foram trocadas as quatro peças que garantem a estabilidade do viaduto com as variações de temperatura e movimentos naturais da estrutura.

Os trabalhos ocorreram ao mesmo tempo em que são executadas as obras de requalificação do corredor de acesso, segmento complementar ao trecho que conecta a Castelo Branco à Elevada da Conceição. O trabalho na parte aterrada durante a enchente, de 400 metros de extensão, ainda está em andamento e deve prosseguir até o final do ano. Por isso, a pista para quem prossegue em direção ao túnel está ainda em meia pista.

As etapas complementares da obra do corredor de acesso incluem acabamento paisagístico com grama, instalação de barreiras de concreto e pavimentação.

Rotas alternativas

Para reduzir os congestionamentos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda, a partir da Ponte do Guaíba, seguir pela Avenida Sertório e acessar a Farrapos. Para quem vem pela BR-448, se sugere a Freeway rumo ao litoral e depois a Avenida dos Estados – dali, é possível seguir pela Terceira Perimetral ou Farrapos.