Porto Alegre

Mais uma etapa
Notícia

Concluída obra na elevada da Avenida Castelo Branco, na entrada da Capital

Fluxo segue em meia pista no trecho que liga a descida da Castelo Branco à Elevada da Conceição, para as obras do corredor de acesso

Leandro Rodrigues

