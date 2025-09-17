Como é a loja da Shein em Porto Alegre? Entramos no espaço com exclusividade; veja vídeo 

Loja inaugura nesta quarta-feira, às 16h. Danielly Oliveira/Agência RBS

A Shein vai abrir as portas da sua loja temporária em Porto Alegre nesta quarta-feira (17), às 16h. E Zero Hora conferiu toda a operação antes da abertura ao público. Veja no vídeo abaixo:

A chamada "pop-up store" funcionará de 17 a 21 de setembro, no Bourbon Shopping Wallig, na zona norte da Capital. Com todos os ingressos esgotados, a Shein calcula que vá receber cerca de 3 mil visitantes por dia.

Leia Mais Giane Guerra: esgotados de vez ingressos para a loja da Shein em Porto Alegre

Os tíquetes foram disponibilizados na plataforma Sympla nos dias 12, 13 e 15 de setembro. O primeiro lote acabou em apenas 10 minutos; o segundo, em 20 minutos; e o terceiro, em uma hora.