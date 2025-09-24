Como anda o plano para ocupar as mais de 1,4 mil salas comerciais vazias do Centro Histórico

Na Rua dos Andradas, há salas desocupadas no térreo e nos pavimentos superiores de vários prédios. André Ávila / Agencia RBS

Disputadas no passado, as salas comerciais no Centro Histórico de Porto Alegre estão cada vez mais vazias. O número de imóveis desocupados no bairro passou de 896 em 2019, antes da pandemia, para 1.404 em julho de 2025. O dado está em um levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) feito a pedido da reportagem.

Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA), Arcione Piva, diz que o teletrabalho, adotado por profissionais liberais e por empresas públicas e privadas desde a pandemia, tirou boa parte do público que consumia no Centro Histórico.

— Menos movimento significa menor frequência de compras de oportunidade nos comércios de rua, impactando diretamente o faturamento dos lojistas e contribuindo para o enfraquecimento do Centro. Essa situação agrava a dificuldade de manter as operações, pois os custos fixos não se ajustam à nova realidade econômica, pressionando a margem de lucro dos lojistas — avalia Piva.

Não entrou no levantamento do Secovi-RS prédios abandonados ou imóveis que não estão disponíveis para locação, como o que pertence ao INSS, na Avenida Mauá. No local, que foi ocupado por famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), trabalhavam cerca de 3 mil funcionários públicos.

Outros grandes prédios do Centro Histórico estão com apenas metade de suas salas ocupadas. É o caso do edifício Vera Cruz, conhecido por abrigar o antigo Cine Victória, que foi colocado à venda por inteiro. Em frente a ele, há mais um gigante com vários de seus andares vazios. É o prédio antiga da estatal de telefonia CRT, que hoje é da Oi. No passado, ele movimentava a região com seus mais de 2 mil funcionários. Hoje, resta apenas uma equipe de 20 pessoas da empresa V.Tal, que aluga algumas salas.

Na tentativa de ocupar esses imóveis e por consequência movimentar novamente o bairro, um projeto de lei que permite transformar salas comerciais de até 60 metros quadrados em apartamentos para moradia foi aprovado na Câmara de Vereadores em 2023. Ainda antes disso, a autorização já estava incluída no Plano de Reabilitação do Centro Histórico apreciado pelos vereadores no final de 2021.

Projetos que saíram do papel

De 2021 para cá, poucos projetos que transformam salas comerciais do Centro em moradias saíram do papel. Um dos mais emblemáticos é o edifício Cais Rooftop, que teve sua obra iniciada em 2022 e hoje abriga 40 apartamentos em um imóvel que estava abandonado na esquina da Rua Caldas Júnior com a Mauá.

O empresário Kleber Sobrinho, responsável pelo empreendimento, também comprou o prédio ao lado, que está sendo reformado para transformar salas que antes eram de escritórios em apartamentos.

— O bairro sempre teve demanda para moradias de passagem, por conta de pessoas que vêm à trabalho ou estudo. Em contrapartida, essas pessoas encontravam apartamentos ruins. Salas comerciais são um grande passivo no Centro. Começamos a mapear prédios inteiros para não fazer a reforma apenas só de um apartamento, mas sim de todo o edifício — diz Kleber, que além de empresário é corretor de imóveis.

Na Rua dos Andradas, um outro prédio que era de escritórios, próximo à Rua Doutor Flores, também foi transformado em edifício residencial. Porém, está com dificuldade em receber novos moradores.

A Andradas foi uma das ruas mais impactadas pelo esvaziamento do Centro nos últimos anos. Em fevereiro deste ano, estava com 46 lojas voltadas para a calçada desocupadas. Nos seis meses seguintes, o comércio local começou a se recuperar, com 15 estabelecimentos sendo abertos na via. Entre as novas unidades, o destaque foi para operações de gastronomia.

Incentivos

Donos de construtoras consultados por Zero Hora afirmam que precisam de mais incentivos fiscais para tornar viável a reforma de grandes edifícios esvaziados.

Ainda sim, o setor de construção civil começou a investir neste ano em edificações novas no bairro.