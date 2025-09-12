Porto Alegre

Fiscalização
Notícia

Começam treinamentos para uso de câmeras corporais pela Vigilância Sanitária de Porto Alegre

Medida foi adotada diante do aumento nas denúncias e nas fiscalizações feitas pelo órgão. Ainda não há data para quando os equipamentos começam a ser usados

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS