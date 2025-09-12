Começam treinamentos para uso de câmeras corporais pela Vigilância Sanitária de Porto Alegre

Os fiscais da Vigilância Sanitária de Porto Alegre iniciam nesta sexta-feira (12) os treinamentos para o uso de câmaras corporais durante as inspeções em estabelecimentos. A medida foi adotada diante do aumento nas denúncias e nas fiscalizações feitas pelo órgão.

O primeiro treinamento está marcado para iniciar às 9h. Ainda não há definições de quando começará o período de testes efetivos. Isso será avaliado após os treinamentos.

Neste momento serão utilizados os 20 equipamentos emprestados pela Guarda Municipal. As câmeras serão adaptadas para uso dos fiscais da Vigilância.

O uso de câmeras por fiscais municipais está previsto em lei desde 2022. As imagens captadas durante a fiscalização poderão ser usadas pela prefeitura para analisar os procedimentos e eventuais questionamentos à conduta dos servidores.

Na prática, as fiscalizações seguirão ocorrendo e as interdições continuarão a ser divulgadas — sem citar os nomes dos estabelecimentos, conforme prevê a norma da prefeitura.

Novos equipamentos

Uma licitação está em andamento para a compra das câmeras. Já em fase final, o procedimento teve como vencedora uma empresa de Santa Catarina, que apresentou proposta de R$ 160 mil para a aquisição de 28 câmeras e quatro estações de armazenamento das imagens.

O contrato com a empresa foi assinado no dia 2 de setembro e a previsão é de que os equipamentos sejam entregues em até 60 dias, conforme a licitação.