Porto Alegre

Novidades
Notícia

Com nova padaria, gelateria e bufê de feijoada, área de gastronomia fechada na enchente renasce em shopping de Porto Alegre

Empresa que administrava espaço deixou ponto após local ficar inundado em maio de 2024

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS