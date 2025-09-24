Com nova padaria, gelateria e bufê de feijoada, área de gastronomia fechada na enchente renasce em shopping de Porto Alegre

Últimos ajustes estão sendo feitos para abrir nova padaria no DC Navegantes. Fermenta / Divulgação

A área de gastronomia do shopping DC Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, foi reaberta pelo restaurante Mule Bule. O espaço foi fortemente atingido pela enchente de maio de 2024, que afetou diversos empreendimentos no 4º Distrito. Até então, o local era administrado pelo Mercado Paralelo e funcionava como uma grande praça de alimentação com diversas marcas.

O restaurante do Mule Bule fica na parte coberta do antigo Mercado Paralelo, onde é servido almoço durante a semana e bufê de feijoada aos sábados. Agora, a marca está dobrando a aposta no espaço, pois vai abrir em breve uma nova operação na parte externa do complexo.

Leia Mais Shopping da zona norte de Porto Alegre aposta em reforço na gastronomia para ampliar público

Com investimento de R$ 500 mil, a padaria Fermenta Pão e Cozinha será inaugurada nesta quinta-feira (23) no ponto que antes foi da cafeteria Startt Brothers. Nelson Ramalho, sócio da Mule Bule e agora da nova marca, diz que a padaria terá 120 metros quadrados de área e capacidade para 40 clientes sentados.

— Faremos ali uma fábrica de pães, que vai atender à demanda que existe na região. A comunidade valoriza muito quem acredita nesse espaço. A valorização do Mule Bule pelo 4º Distrito está ligada a este sentimento de recuperação da região. Não somos uma operação de passagem. As pessoas saem de outros bairros para vir almoçar com a gente — diz Ramalho.

Nelson Ramalho, sócio-fundador da Mule Bule, que assumiu área coberta do antigo Mercado Paralelo. Guilherme Flores / Divulgação

Além de pães de fermentação natural, o cardápio contará com croissants, smash burgers e um prato chamado "guisadin", que leva carne cozida lentamente, arroz, salada verde e acompanhamentos, como batata, quiabo, vagem, abóbora e moranga, que mudam conforme o dia.

Segundo Ramalho, nada foi aproveitado da antiga loja. O ambiente é decorado com madeira de demolição, alvenaria reaproveitada de outras obras e mesas feitas com 18 mil tubos de pasta de dente. O projeto arquitetônico é assinado pela Trino Arquitetura, sob o comando da arquiteta Lisiara Simon.

Mais novidades

Ainda restam mais sete espaços vagos na área de gastronomia do DC. Em breve, também chega ao espaço a gelateria Gianluca Zaffari. A marca, que chegou a ter operação no local quando a área era administrada pelo Mercado Paralelo, também tem lojas no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e nas cidades de Canoas e Torres.

O grupo responsável pelo Mercado Paralelo chegou a anunciar uma nova operação no local do antigo Nova Olaria, no bairro Cidade Baixa. A área faz parte de um complexo residencial da Dallasanta que está sendo erguido pela construtora Cyrela Godsztein. No térreo, estavam previstos restaurantes das marcas 20BARRA9 e Balcone.

Procurado pela reportagem para saber sobre os planos para o espaço, o grupo dono do Mercado Paralelo diz que desistiu do projeto devido a impactos financeiros causados pela enchente.

Leia Mais Cenas da madrugada: passamos uma noite em shoppings de Porto Alegre para mostrar o que acontece após as portas se fecharem

Novo complexo

Como adiantado por Zero Hora em agosto, o DC Navegantes será quase todo demolido para dar lugar à nova obra de expansão do Instituto Caldeira, que fica em frente ao local. Restará somente a área destinada a restaurantes.

Em uma primeira fase, serão erguidos dois prédios, sendo um deles para escritórios, com lajes de 1 mil metros quadrados, divisíveis em até quatro unidades de 250 metros quadrados.

O outro edifício do complexo será para um hotel, que terá flats e espaços para loja, com lajes de 1 mil metros quadrados divisíveis em até quatro unidades de 250 metros quadrados e 126 de uso corporativo. O projeto foi desenhado pelo escritório Arquitetura Nacional.

Imagem projeta como ficará nova expansão do Caldeira para a área onde hoje funciona o DC. Instituto Caldeira / Divulgação

O Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) do complexo está aprovado na prefeitura de Porto Alegre, mas ainda é preciso entrar com o pedido dos projetos executivos. A demolição do shopping também já foi autorizada, mas só deve ocorrer em 2027. Depois disso é que começará a obra dos prédios.