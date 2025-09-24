Com nova padaria, gelateria e bufê de feijoada, área de gastronomia fechada na enchente renasce em shopping de Porto Alegre

A área de gastronomia do shopping DC Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, foi reaberta pelo restaurante Mule Bule. O espaço foi fortemente atingido pela enchente de maio de 2024, que afetou diversos empreendimentos no 4º Distrito. Até então, o local era administrado pelo Mercado Paralelo e funcionava como uma grande praça de alimentação com diversas marcas.
O restaurante do Mule Bule fica na parte coberta do antigo Mercado Paralelo, onde é servido almoço durante a semana e bufê de feijoada aos sábados. Agora, a marca está dobrando a aposta no espaço, pois vai abrir em breve uma nova operação na parte externa do complexo.
Com investimento de R$ 500 mil, a padaria Fermenta Pão e Cozinha será inaugurada nesta quinta-feira (23) no ponto que antes foi da cafeteria Startt Brothers. Nelson Ramalho, sócio da Mule Bule e agora da nova marca, diz que a padaria terá 120 metros quadrados de área e capacidade para 40 clientes sentados.
— Faremos ali uma fábrica de pães, que vai atender à demanda que existe na região. A comunidade valoriza muito quem acredita nesse espaço. A valorização do Mule Bule pelo 4º Distrito está ligada a este sentimento de recuperação da região. Não somos uma operação de passagem. As pessoas saem de outros bairros para vir almoçar com a gente — diz Ramalho.
Além de pães de fermentação natural, o cardápio contará com croissants, smash burgers e um prato chamado "guisadin", que leva carne cozida lentamente, arroz, salada verde e acompanhamentos, como batata, quiabo, vagem, abóbora e moranga, que mudam conforme o dia.
Segundo Ramalho, nada foi aproveitado da antiga loja. O ambiente é decorado com madeira de demolição, alvenaria reaproveitada de outras obras e mesas feitas com 18 mil tubos de pasta de dente. O projeto arquitetônico é assinado pela Trino Arquitetura, sob o comando da arquiteta Lisiara Simon.
Mais novidades
Ainda restam mais sete espaços vagos na área de gastronomia do DC. Em breve, também chega ao espaço a gelateria Gianluca Zaffari. A marca, que chegou a ter operação no local quando a área era administrada pelo Mercado Paralelo, também tem lojas no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e nas cidades de Canoas e Torres.
O grupo responsável pelo Mercado Paralelo chegou a anunciar uma nova operação no local do antigo Nova Olaria, no bairro Cidade Baixa. A área faz parte de um complexo residencial da Dallasanta que está sendo erguido pela construtora Cyrela Godsztein. No térreo, estavam previstos restaurantes das marcas 20BARRA9 e Balcone.
Procurado pela reportagem para saber sobre os planos para o espaço, o grupo dono do Mercado Paralelo diz que desistiu do projeto devido a impactos financeiros causados pela enchente.
Novo complexo
Como adiantado por Zero Hora em agosto, o DC Navegantes será quase todo demolido para dar lugar à nova obra de expansão do Instituto Caldeira, que fica em frente ao local. Restará somente a área destinada a restaurantes.
Em uma primeira fase, serão erguidos dois prédios, sendo um deles para escritórios, com lajes de 1 mil metros quadrados, divisíveis em até quatro unidades de 250 metros quadrados.
O outro edifício do complexo será para um hotel, que terá flats e espaços para loja, com lajes de 1 mil metros quadrados divisíveis em até quatro unidades de 250 metros quadrados e 126 de uso corporativo. O projeto foi desenhado pelo escritório Arquitetura Nacional.
O Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) do complexo está aprovado na prefeitura de Porto Alegre, mas ainda é preciso entrar com o pedido dos projetos executivos. A demolição do shopping também já foi autorizada, mas só deve ocorrer em 2027. Depois disso é que começará a obra dos prédios.
A obra terá investimento de R$ 100 milhões, vindos de recursos de investidores parceiros. A área do shopping pertence à família Renner, que também fará parte do projeto.