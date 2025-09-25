Com contêineres coloridos, obras em área de antigo posto na Redenção entram na fase final e ganham nova previsão de inauguração

Estrutura de contêineres coloridos pode ser vista por quem transita na avenida Osvaldo Aranha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Contêineres coloridos chamam a atenção de quem circula pela Redenção, na proximidade da Avenida Osvaldo Aranha com a José Bonifácio. As estruturas amarelas, vermelhas, verdes e pretas são um sinal de que a obra no espaço do antigo posto de combustíveis da Redenção, depois de diversos contratempos, evoluiu.

A empresa vencedora da licitação para explorar comercialmente a área, Alegrow, afirma que a inauguração acontecerá ainda em 2025.

Se as etapas evoluírem conforme o previsto, a obra do Alegrow Redença, nome dado ao projeto, deve ser concluída entre os próximos 30 e 45 dias. Isso significa que, no final de outubro ou começo de novembro, o público que frequenta o Parque Farroupilha terá um novo espaço de lazer e comércio nas proximidades.

"O projeto Redença segue como prioridade absoluta para a Alegrow, e garantimos que a inauguração ocorrerá ainda em 2025", diz a empresa em comunicado (leia abaixo).

Andamento das obras

Dos cinco contêineres instalados no local, dois já estão com a obra mais avançada, na fase de acabamento, com instalação de revestimentos. Os demais ainda aguardam a finalização de parte da elétrica e da hidráulica.

O espaço também conta com um mezanino que oferece uma vista privilegiada da Av. José Bonifácio, da torre da igreja Santa Teresinha, da Av. Osvaldo Aranha e de parte da Redenção. Para garantir o visual, na estrutura serão instalados vidros que formarão as paredes do local.

Além disso, a empresa destaca outra etapa importante para o avanço da obra: a ligação da subestação de energia do local junto à CEEE Equatorial. Via assessoria de imprensa, a Alegrow informou que o serviço já foi contratado e depende da ação da concessionária.

O complexo de comércio e lazer abrigará as seguintes opções:

Loja de conveniência — Alegrow

— Alegrow Comida natural — Boom Juices

— Boom Juices Cervejaria — Tupiniquim

— Tupiniquim Loja de souvenirs — Top Parks

Além disso, o espaço também terá áreas de convivência, com mesas e cadeiras externas e com cobertura, bicicletário e paisagismo.

Vista aérea do projeto Alegrow Redença. Divulgação / Arte GZH

Contratempos

Esta é a terceira previsão de inauguração do Alegrow Redença. A expectativa inicial era de que o local seria inaugurado em fevereiro deste ano. Depois de enfrentar trâmites burocráticos a previsão mudou para o final de julho, mas, dois meses depois, o local segue em obra.

Desta vez, mais de um motivo foi apontado para justificar a mudança na data de abertura. Em nota, a Alegrow informou que o empreendimento foi impactado pela escassez de mão de obra especializada para o projeto e pelos longos períodos de chuva, registrados no último inverno.

Linha do tempo

Posto de combustíveis funcionou no local. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Março de 2022: local é desocupado

local é desocupado Novembro de 2022: terreno passa por descontaminação e volta a integrar a lista de imóveis do município

terreno passa por descontaminação e volta a integrar a lista de imóveis do município Janeiro de 2024: leilão é realizado

é realizado Fevereiro de 2024: duas empresas são desclassificadas e Alegrow vence leilão

duas empresas são e Alegrow vence leilão Outubro de 2024: laudo da Fepam é emitido

laudo da Fepam é emitido Novembro de 2024: divulgada expectativa de inaugurar operação em fevereiro de 2025

divulgada expectativa de inaugurar operação em fevereiro de 2025 Fevereiro de 2025: novo projeto com ajustes é enviado para a prefeitura e TPU é assinado

novo projeto com ajustes é enviado para a prefeitura e Abril de 2025: antiga estrutura é demolida

antiga estrutura é demolida Julho de 2025: empresa projetava inaugurar espaço

empresa projetava inaugurar espaço Setembro de 2025: local segue em obra e aguarda ligação da subestação de energia com a concessionária local

local segue em obra e aguarda ligação da subestação de energia com a concessionária local Novembro de 2025: espaço deve estar funcionando ou ser inaugurado

O que diz a Alegrow:

"A Alegrow informa que o início das operações do projeto Alegrow Redença está passando por ajustes no cronograma inicial devido a uma combinação de fatores que impactaram diretamente o andamento das obras.

O clima instável registrado nos últimos meses, com longos períodos de chuva, comprometeu significativamente o ritmo de execução dos trabalhos em campo. Além disso, o projeto apresenta características técnicas complexas, exigindo mão de obra especializada e serviços específicos que, infelizmente, não estiveram disponíveis no prazo originalmente previsto. Outro ponto é a ligação da subestação de energia junto à concessionária local.