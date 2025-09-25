Porto Alegre

Comércio e lazer
Notícia

Com contêineres coloridos, obras em área de antigo posto na Redenção entram na fase final e ganham nova previsão de inauguração

Abertura do local, que recebeu o nome de "Alegrow Redença", foi adiada mais de uma vez ao longo deste ano

Beatriz Coan

