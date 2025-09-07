Com bandeiras dos EUA e de Israel, apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor da anistia e contra Moraes em Porto Alegre

Com "buzinaço", bandeiras brasileiras, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos e de Israel, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reúniram no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, neste domingo (7). As manifestações, que ocorreram também em outras cidades brasileiras, foram realizadas em alusão ao Dia da Independência.

Houve concentração desde o início da tarde na Avenida Goethe, nas imediações do parque Moinhos de Vento, o Parcão. Os manifestantes pediam anistia a Bolsonaro e aos outros sete réus do chamado núcleo 1, que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Também se posicionaram contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

Na avenida Goethe, o trânsito ficou interrompido em ambos os sentidos para a mobilização. Dois trios elétricos foram posicionados em diferentes pontos da avenida. Alguns veículos que transitavam pela Rua Mostardeiro buzinaram em sinal de apoio.

A multidão entoou cantos de "anistia já" e "fora Moraes" e estenderam faixas com os dizeres "democracia só com contagem pública de votos" e frases em inglês, como "get out Lula" [fora Lula].

Um boneco inflável de cerca de dez metros que ilustra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com roupas de presidiário também foi inflado no local.

Manifestante inflaram um boneco do presidente Lula. Maria Stolting / Agencia RBS