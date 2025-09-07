Porto Alegre

Sete de Setembro
Notícia

Com bandeiras dos EUA e de Israel, apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor da anistia e contra Moraes em Porto Alegre

Manifestações ocorreram também em outras cidades brasileiras e são realizadas em alusão ao Dia da Independência

Maria Stolting

