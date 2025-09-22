Chuva provoca alagamento em vias de Porto Alegre

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22) provoca alagamentos em ruas e avenidas de Porto Alegre. Apesar de não haver bloqueios informados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são registrados diversos pontos com acúmulo de água.
O Arroio Sarandi transbordou na região da Avenida Sarandi com a Rua Zeferino Dias, próximo à Avenida Assis Brasil. Há bloqueio parcial no local.
Na Avenida Carlos Gomes, na zona norte de Porto Alegre, a reportagem constatou um alagamento próximo ao cruzamento com a Rua Anita Garibaldi. Acúmulos de água também são registrados nas avenidas Farrapos, Sertório e Severo Dullius.
Já na região central, há água na pista na Avenida Mauá, junto ao gradil do Trensurb. Na Edvaldo Pereira Paiva, é preciso atenção para transitar pela faixa da direita, onde a chuva se acumula mais. A reportagem observou também alagamento na Avenida Icaraí, na Zona Sul, especialmente na faixa da direita, que está quase intransitável.
A EPTC informou outros dois pontos com água na pista, na esquina da Rua Edu Chaves com a 25 de Fevereiro, no bairro São João, e na da Avenida Osvaldo Aranha com a Rua Garibaldi, no Bom Fim.
Na Rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, uma árvore caiu na pista, causando bloqueio parcial da via.
Problemas nas estradas
Também foram registrados alagamentos em diversos trechos da BR-116. Um dos principais é em Sapucaia do Sul, na pista lateral, passando o viaduto.
Também tem água na pista no trecho entre Canoas e Esteio e em São Leopoldo. Apesar de não impedir a passagem, é preciso atenção redobrada nestas regiões.
Há bloqueio parcial na RS- 020, em Morungava, distrito de Gravataí. O trânsito ficou em meia pista devido à queda de uma árvore na região.