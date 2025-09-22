Chuva provoca alagamento em vias de Porto Alegre

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22) provoca alagamentos em ruas e avenidas de Porto Alegre. Apesar de não haver bloqueios informados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são registrados diversos pontos com acúmulo de água.

O Arroio Sarandi transbordou na região da Avenida Sarandi com a Rua Zeferino Dias, próximo à Avenida Assis Brasil. Há bloqueio parcial no local.

Na Avenida Carlos Gomes, na zona norte de Porto Alegre, a reportagem constatou um alagamento próximo ao cruzamento com a Rua Anita Garibaldi. Acúmulos de água também são registrados nas avenidas Farrapos, Sertório e Severo Dullius.

Já na região central, há água na pista na Avenida Mauá, junto ao gradil do Trensurb. Na Edvaldo Pereira Paiva, é preciso atenção para transitar pela faixa da direita, onde a chuva se acumula mais. A reportagem observou também alagamento na Avenida Icaraí, na Zona Sul, especialmente na faixa da direita, que está quase intransitável.

A EPTC informou outros dois pontos com água na pista, na esquina da Rua Edu Chaves com a 25 de Fevereiro, no bairro São João, e na da Avenida Osvaldo Aranha com a Rua Garibaldi, no Bom Fim.

Na Rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, uma árvore caiu na pista, causando bloqueio parcial da via.

Pista lateral da BR-116, na altura de Canoas, também registra alagamento. Guilherme Milman / Agencia RBS

Problemas nas estradas

Também foram registrados alagamentos em diversos trechos da BR-116. Um dos principais é em Sapucaia do Sul, na pista lateral, passando o viaduto.

Também tem água na pista no trecho entre Canoas e Esteio e em São Leopoldo. Apesar de não impedir a passagem, é preciso atenção redobrada nestas regiões.