Casarão centenário será demolido para dar lugar a novo edifício da Brigada Militar: "Mais resistente a alagamentos"

Prédio do 1ºBPM fica entre a Rua Dezessete de Junho e as avenidas Ipiranga e Praia de Belas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O casarão histórico do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM), no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, será demolido para que o novo prédio da corporação seja construído. Após a obra, restará somente a fachada da casa, erguida na década de 1920.

O prédio do 1ºBPM — também conhecido como Batalhão de Ferro — fica entre a Rua Dezessete de Junho e as avenidas Ipiranga e Praia de Belas. Ainda antes da enchente de 2024, a estrutura já sofria com os alagamentos na região. Segundo o comandante do 1ºBPM, tenente-coronel Eduardo Moura Mendes, a nova estrutura será mais preparada para casos como esse.

— Terá estruturas que não temos agora e será mais resistente a alagamentos, pois ficará acima do nível da Avenida Ipiranga. Em novas situações de enchente, as instalações ficarão protegidas. A estrutura é muito antiga, defasada. A parte elétrica está toda deteriorada. Isso se agravou depois da enchente — diz o tenente-coronel.

O leilão para escolha da empresa que vai executar a obra está marcado para o dia 17 de outubro. O projeto, que prevê uma torre de três andares, quadras esportivas e estacionamento, foi doado pelo Instituto Cultural Floresta (ICF). O investimento para erguer o edifício, bancado pelo Estado, está previsto em R$ 38 milhões.

Além da Brigada Militar, o projeto está sendo tocado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (SPGG).

Como será

A nova estrutura terá escritórios, estruturas de acolhimento e salas de treinamento. Segundo o comandante do 1ºBPM, a obra começa ainda em 2025 e deve ficar pronta em um ano e oito meses a partir do início. Enquanto isso, o efetivo de cerca de 300 policiais militares que atua hoje no casarão histórico será realocado para outras unidades da Brigada Militar. Além do acesso principal pela Avenida Ipiranga, o novo edifício terá acesso para carros na Avenida Praia de Belas.

Segundo a corporação, nenhuma parte da construção é tombada. Mesmo assim, a fachada da casa será mantida e revitalizada na Rua Dezessete de Junho. Junto a esse acesso, será construído um museu com fotos, livros, estátuas e objetos para manter a história do 1º Batalhão da BM.

Quem passa pela Avenida Ipiranga, vê que parte do telhado do casarão está caindo. Construído no início da década de 1920, o prédio foi doado ao Estado em 1932, quando passou por uma grande reforma. Desde então, nas mãos da Brigada Militar, passou por dois incêndios e pelas enchentes de 1941 e 2024.