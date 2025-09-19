Bustos desaparecem de praças históricas de Porto Alegre

Busto de André Puente sumiu da Praça da Matriz. Ian Tâmbara / Agencia RBS

Dois bustos desapareceram de duas das principais praças do Centro Histórico de Porto Alegre nos últimos dias. O primeiro, de bronze, retratando o professor André Puente, ficava na Praça da Matriz. O segundo, dedicado a Antônio Carlos Lopes, estava na Praça da Alfândega.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Ainda não se sabe o dia exato em que as peças teriam sido furtadas, mas a pasta acredita que tenha sido na semana passada.

A SMC informou que está fazendo averiguações, levantamento técnico sobre as obras furtadas e tomando as providências necessárias.

Quem foram os homenageados

André Puente, natural de Canguçu, nasceu em 1857. Como professor, lecionou em Porto Alegre e produziu obras de português e geografia.

Além do busto — ora desaparecido — na Praça da Matriz, o professor é homenageado com o nome de uma rua no bairro Independência.

Monumento a André Puente na Praça da Matriz. Emílio Pedroso / Agencia RBS