Bustos desaparecem de praças históricas de Porto Alegre

Dois bustos desapareceram de duas das principais praças do Centro Histórico de Porto Alegre nos últimos dias. O primeiro, de bronze, retratando o professor André Puente, ficava na Praça da Matriz. O segundo, dedicado a Antônio Carlos Lopes, estava na Praça da Alfândega.
A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Ainda não se sabe o dia exato em que as peças teriam sido furtadas, mas a pasta acredita que tenha sido na semana passada.
A SMC informou que está fazendo averiguações, levantamento técnico sobre as obras furtadas e tomando as providências necessárias.
Quem foram os homenageados
André Puente, natural de Canguçu, nasceu em 1857. Como professor, lecionou em Porto Alegre e produziu obras de português e geografia.
Além do busto — ora desaparecido — na Praça da Matriz, o professor é homenageado com o nome de uma rua no bairro Independência.
Já Antônio Carlos Lopes (1870-1931) foi ele o idealizador e criador dos tiros de guerra, unidades militares responsáveis pela formação de atiradores, no Brasil.