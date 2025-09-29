Bombeiros resgatam grupo religioso no Morro Santana durante a madrugada

Participantes estavam em uma área de difícil acesso. Marcos Pacheco / RBS TV

Dezessete pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta segunda-feira (29) no Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre. O grupo, que participava de atividades religiosas, havia chegado ao local por volta das 18h de domingo (28).

O resgate foi acionado depois da 1h da madrugada. Os participantes estavam em uma área de difícil acesso. E, em razão disso, os bombeiros precisaram subir o morro a pé. A operação terminou por volta das 4h.

Entre os socorridos estavam seis menores de idade, sendo o mais novo uma criança de cinco anos. Ninguém ficou ferido.

Este foi o segundo chamado atendido na região entre domingo e segunda-feira. No final da tarde, três homens precisaram ser resgatados. Eles alegaram que foram tomar chimarrão no local e se perderam ao anoitecer.

