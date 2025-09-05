BMW cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

BMW modelo X1 segue no Arroio Dilúvio na manhã desta sexta-feira. Maria Fernanda Luchsinger / RBS TV

Um veículo BMW caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, pouco antes das 21h de quinta-feira (4). O carro, no entanto, permanece no local nesta sexta-feira (5), próximo à esquina da Avenida Ipiranga com o Beco dos Marianos, no bairro Agronomia.

Não há previsão de remoção do carro até o momento. Segundo a EPTC, o motorista contou que tentava manobrar a BMW perto da beirada, quando o veículo escorregou e caiu no Dilúvio.

