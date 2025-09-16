Avança reconstrução do dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre

Revestimento é feito com argila compactada. Ian Tâmbara / Agência RBS

A obra de reconstrução do dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, avançou nos últimos dias. O trabalho agora se concentra no trecho entre a Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 10 e o ponto onde a estrutura rompeu na enchente de 2024, na Rua Aderbal Rocha de Fraga. Cerca de 300 metros recebem intervenção.

Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Secretaria Municipal de Obras finalizam a limpeza do terreno. Foram removidas mais de 300 cargas de entulho. O solo também passa por sondagem para identificar materiais que precisem ser retirados.

— Vimos que grande parte do que ainda havia ali gerou como consequência, lá em 2024, o rompimento do dique, porque aquele material não fazia mais parte do projeto original, era oriundo de reciclagens instaladas nas residências que ali estavam. Então, a gente se viu na obrigação de retirar quase que a totalidade daquele material — explica Vicente Perrone, diretor-presidente em exercício do Dmae.

O projeto prevê elevar o dique para 5m80cm, mesma altura da cheia histórica do Rio Gravataí. O revestimento será feito com argila compactada e taludes largos, para garantir mais estabilidade à estrutura.