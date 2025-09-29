Porto Alegre

Tecnologia
Notícia

"As pessoas querem falar com as empresas da mesma forma que falam com amigos e familiares", afirma head do WhatsApp no Brasil

Executivo Guilherme Horn foi uma das principais atrações do primeiro dia de atividades da Semana Caldeira

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS