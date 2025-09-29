"As pessoas querem falar com as empresas da mesma forma que falam com amigos e familiares", afirma head do WhatsApp no Brasil

Guilherme Horn atua na empresa há três anos e meio. André Ávila / Agencia RBS

Lançado de forma global em 2009, o WhatsApp revolucionou para sempre a forma de comunicação entre as pessoas. Aos poucos, o aplicativo de mensagens instantâneas foi sendo incorporado às operações comerciais, modificando também a forma de fazer negócios no Brasil e no mundo.

Este foi o tema abordado na palestra de Guilherme Horn, head de mercados estratégicos (Brasil, Índia e Indonésia) do WhatsApp, no primeiro dia da Semana Caldeira. O evento teve início nesta segunda-feira (29), e reunirá inúmeras atrações que falarão sobre inovação e tecnologia até sexta-feira (3).

Horn, há três anos e meio atuando no WhatsApp, tem vasta experiência no ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil. Com mais de 30 anos de atividades como empreendedor e executivo de grandes empresas, também já fundou seis startups e foi investidor-anjo em cerca de outras 60.

— As pessoas querem falar com as empresas da mesma forma que falam com amigos e familiares. Essa é uma mudança que aconteceu no comportamento dos consumidores nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, e virou uma tendência — destaca Horn.

A palestra, denominada "Como o WhatsApp está transformando o jeito de fazer negócios", foi uma das mais aguardadas deste primeiro dia de Semana Caldeira. A fala teve início às 14h15min, durando cerca de 45 minutos ao total.

Virada na pandemia

Segundo Horn, a pandemia foi justamente um propulsor do uso do WhatsApp pelo viés comercial. Com as lojas fechadas, a principal forma de comunicação com clientes de muitas lojas e negócios foi justamente o aplicativo de mensagens.

— Para muitas empresas, o WhatsApp se tornou uma ponte para o mundo digital. Muitos negócios saíram da pandemia digitalizados, a partir do uso da plataforma para comunicação com os clientes — reforça.

O executivo do WhatsApp ressaltou também que este movimento foi natural, não tendo sido inicialmente estimulado pela Meta. Para Horn, um dos méritos da empresa foi justamente saber aproveitar esse novo uso espontâneo e crescente da ferramenta.

— Reforçamos a nossa API (Interface de Programação de Aplicações, na sigla em inglês) e o WhatsApp Business a partir desse movimento, e praticamente qualquer operação comercial agora pode ser realizada dentro da plataforma — acrescenta Horn.

Nesta esteira, Horn destacou ainda que o aplicativo tem sido usado para além de transações básicas e da comunicação entre companhias e cliente. Cada vez mais, a plataforma tem sido usada também para realizar operações do core business das empresas.

— Muitos bancos já usam o WhatsApp para concretizar a maioria das transações financeiras possíveis. Da mesma forma, há empresas WhatsApp natives, que já nascem projetando o uso da plataforma nos seus negócios, como a Vai de Bus, onde você compra passagens, reserva o lugar no ônibus, tudo pelo WhatsApp. E essa é uma tendência também para negócios maiores, como companhias aéreas, por exemplo — exemplifica Guilherme Horn.

