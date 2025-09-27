Porto Alegre

De cara nova
Notícia

Após revitalização, Praça Garibaldi volta a atrair o público: "Antes, ninguém tinha vontade de vir"

Obras de melhoria foram concluídas na sexta-feira, atendendo a uma demanda antiga da comunidade dos bairros Azenha e Cidade Baixa

Camila Bengo

