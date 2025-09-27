Após revitalização, Praça Garibaldi volta a atrair o público: "Antes, ninguém tinha vontade de vir"

Playground ganhou novos brinquedos e novo cercamento. Camila Bengo / Agência RBS

Importante espaço de lazer entre as avenidas Erico Verissimo e Venâncio Aires, em Porto Alegre, a Praça Garibaldi teve sua revitalização concluída na última sexta-feira (26).

Os trabalhos se iniciaram em maio deste ano, atendendo a uma demanda antiga da comunidade, que há anos reclamava da situação do equipamento público. O local também foi atingido pela enchente de 2024, o que piorou as condições.

Conforme a prefeitura, o investimento na revitalização da Praça Garibaldi foi de mais de R$ 575 mil. O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Entre as melhorias divulgadas pela pasta está a recuperação dos passeios com colocação de pedras portuguesas, respeitando o projeto original da praça, que é tombada pelo município.

Os acessos internos do local, antes consumidos pela grama, foram revestidos com basalto regular. A praça ainda recebeu bancos e lixeiras, enquanto o playground e o cachorródromo ganharam brinquedos e cercamentos novos.

Também houve reforma dos rodapés que cercam os canteiros. Um novo projeto paisagístico foi executado, com o plantio de espécies nativas produzidas no Viveiro Municipal de Porto Alegre, como grama-amendoim, guaimbê, maranta-cinza e íris-da-praia.

Já o monumento situado no centro da praça, uma obra do artista Filadelfo Simi em homenagem aos combatentes farrapos Anita e Giuseppe Garibaldi, teve seus gradis substitídos.

Entretanto, a limpeza da obra artística não foi realizada — o que fica visível ao se passar pelo local, devido às manchas e sujidades que encobrem o monumento.

Em maio, quando os trabalhos na praça foram iniciados, a SMSUrb informou à reportagem de GZH que a limpeza seria realizada a partir de contrato elaborado juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, que prestou consultoria na revitalização.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a SMSUrb esclareceu, agora, que aguarda a liberação de licitação para a contratação da empresa que fará a limpeza do monumento. A escultura de Anita e Giuseppe Garibaldi, construída em mármore de Carrara, é inventariada pelo Patrimônio Histórico de Porto Alegre.

Frequentadores celebram revitalização

A reportagem de Zero Hora esteve na Praça Garibaldi na tarde deste sábado (27), a fim de conferir as melhorias feitas e conversar com frequentadores. Por volta das 16h, cerca de 20 pessoas aproveitavam o local, entre pais que acompanhavam os filhos no playground, tutores de cachorros que brincavam no cachorródromo e aqueles que refestelavam-se nos bancos posicionados sob as árvores.

Neste último grupo estavam os amigos Caroline Puchale, 31 anos, e Matheus Alencar, 30. Economistas e moradores do entorno da Praça Garibaldi, eles se surpreenderam com a quantidade de pessoas que também passavam a tarde no local.

O volume de frequentadores, ainda que pouco expressivo se comparado a outros espaços públicos da cidade, é muito superior ao que costumava ser visto na Praça Garibaldi, como observou Matheus:

— Eu fiquei impressionado de ver como a revitalização atraiu as pessoas. Antes, como era meio abandonado, ninguém tinha vontade de vir. É muito legal ver o espaço público sendo ocupado novamente pela população.

A opinião é compartilhada com Caroline, que apesar de morar em frente à praça, nunca havia parado para se sentar no local.

— Porto Alegre tem a característica de ter muitas praças, que as pessoas gostam de frequentar. A Praça Garibaldi seria a primeira opção para mim, mas ela não era nada convidativa. Agora, com certeza vou estar mais presente. A infraestrutura melhorou muito e, à noite, percebi que também está mais iluminado — diz a moradora do entorno da praça.

O cuidador de idosos Ismael Teodozio, 24 anos, e a secretária Elen da Cruz, 25, acompanhavam a filha Mariana, de quatro anos, durante suas brincadeiras no playground. Eles frequentam a Praça Garibaldi semanalmente e elogiaram a aquisição de novos brinquedos para o local.

O casal celebrou, também, a reforma do cachorródromo. Isso porque, diante da precariedade do espaço dedicado aos pets, tutores e cães acabavam ocupando o playground, o que tornava o ambiente inseguro para as crianças.

— Esse era um ponto bem complicado, muitas vezes deixamos de trazer nossa filha por conta disso. Mas agora, com os dois espaços (playground e cachorródromo) em boas condições, ficou muito melhor para todos — diz Elen.

Para Ismael, o único ponto que ainda pode ser melhorado é a segurança da praça.

— Vejo que a presença de moradores de rua diminuiu bastante nesse horário (por volta das 16h), mas quando começa a anoitecer, o clima fica estranho. A praça vira um ponto de consumo de drogas — diz.

Já o servidor público Pablo Oliveira de Oliveira, 43 anos, que levava o cachorro Paçoca para brincar no cachorródromo, sente falta também de equipamentos de ginástica.