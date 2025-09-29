Lotérica A 99 vendeu o bilhete que conquistou prêmio de mais de R$ 80 milhões na Mega-Sena. Jefferson Botega / Agencia RBS

A semana começou diferente na pequena lotérica de Porto Alegre que se transformou em palco da sorte no fim de semana. Situada no número 729 da Avenida da Azenha, no bairro de mesmo nome, a A 99 vendeu o bilhete que conquistou um prêmio de mais de R$ 80 milhões no último concurso da Mega-Sena, sorteado no sábado (27).

Na fachada do estabelecimento, um cartaz já avisa que a quantia exata de R$ 80.688.743,70 será paga a um jogador que saiu dali. Conforme a proprietária Graciele Ardenghi, 44 anos, a faixa é uma forma de "mostrar que a sorte está rondando a lotérica" e, assim, atrair novos fregueses.

A estratégia deu muito certo. A reportagem esteve no local no final da manhã desta segunda-feira (29), quando dezenas de apostadores faziam fila na lotérica A 99, em uma verdadeira peregrinação em busca do sonho de ganhar na loteria.

Entre os presentes, ninguém estava mais animado do que Vera Lúcia Dorneles, 53 anos. A ambulante vende paçocas em frente ao local há mais de 10 anos e revela que muitos clientes da lotérica prometem dar uma fatia do prêmio para ela em caso de vitória.

— Estou com esperança de receber alguma coisinha, pois todo mundo me fala isso. Nunca recebi nada, mas estou na expectativa de que o ganhador lembre de mim — diz ela, que chegou a participar do concurso, mas acertou somente dois números.

"Só ganha quem joga"

O aposentado Luiz Cândido, 77 anos, frequenta a lotérica há mais de uma década. Jogador frequente, ele aposta ao menos duas vezes na semana e faz questão de checar os resultados diretamente na lotérica.

— Quando vi que o prêmio tinha saído para cá, achei melhor conferir a aposta em outro lugar para fugir do perigo, pois vai que o sortudo fosse eu. Salvei os números no celular e bati com os que eu tinha, mas não era nem parecido — diz ele, guardando no bolso o bilhete da nova aposta recém feita.

— Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas vai que dessa vez ele caia. Eu sigo tentando, pois uma coisa é certa: só ganha quem joga — afirma.

"A sorte está para os lados de cá"

Guilherme Lopes de Oliveira, 63 anos, costuma fazer seus jogos em uma lotérica do BarraShoppingSul, onde trabalha como vendedor. Nesta segunda, porém, preferiu apostar no estabelecimento da Azenha, crente de que a bem-aventurança do local poderá também se estender a ele.

— A sorte está para os lados de cá. Pode ser que aqui eu ganhe alguma coisa — explica.

O vendedor diz ter o hábito de apostar todos os dias, variando os jogos escolhidos. Ele conta que chegou a tentar a sorte na última Mega-Sena, mas acertou apenas três números.

— Bati na trave. Com mais um número, eu pegava uma Quadra. Mas vou continuar tentando, não dá para desistir — reflete Oliveira, orgulhoso de já ter conquistado alguns prêmios menores na Lotofácil.

"O pessoal veio pegar um pouco de sorte"

Moradora das proximidades da lotérica, Rosane Guerra, 70 anos, também é adepta das apostas diárias, feitas sempre na A 99. A aposentada celebra que o prêmio tenha saído para o local.

— Fiquei feliz, afinal, estou aqui todos os dias, conheço todo mundo, tomo cafezinho com as gurias (funcionárias). Não é sempre esse movimento todo, ainda mais nesse dia do mês. Eu acho que o pessoal veio para pegar um pouco da sorte da lotérica — pontua.

Quando conversou com a reportagem, a aposentada estava na fila para apostar na Mega-Sena. Uma quebra de protocolo, pois Rosane não tem o hábito de participar do concurso, que considera "muito difícil". Porém, depois da vitória na A 99, mudou de opinião.

— Eu sempre joguei somente na Lotofácil. Não acreditava na Mega-Sena porque nunca vi ninguém ganhar. Agora, vou começar a jogar também. Paguei com a língua (risos) — relata Rosane, esperançosa de que poderá "viajar o mundo inteiro" com o sonhado prêmio da Mega.

Já Aldemar Alves da Silva, 72 anos, procura participar de todos os concursos da loteria principal. Exceto o último, no qual não apostou devido a contratempos.

Nesta segunda, o aposentado não escondia a decepção por ter perdido a chance de ficar milionário.

— Bate um arrependimento, né? Não tem como não bater (risos). Se pegasse cinco ou quatro números, já seria de grande valia — diz.

Apesar do infortúnio, Aldemar pretende continuar tentando: