Porto Alegre

Após prêmio da Mega-Sena, lotérica de Porto Alegre atrai fila de apostadores: "Pessoal veio pegar um pouco de sorte"

Bilhete vendido no estabelecimento do bairro Azenha ganhou mais de R$ 80 milhões neste fim de semana

Camila Bengo

