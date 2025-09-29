"Alegria dessa fase ter passado": festa de 15 anos com meninas que enfrentam o câncer é realizada pelo ICI em Porto Alegre

Evento, realizado pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI), foi idealizado pelo fotógrafo Dionathan Santos. Rafael Fernandez / 15 Anos Dourados / Divulgação

Alice de Vargas descobriu a leucemia em dezembro de 2023. Natural de Estrela, no Vale do Taquari, precisou ir com a família para Porto Alegre para seguir o tratamento oncológico. A cura veio meses depois, em agosto de 2024.

O período, apesar de curto, foi suficiente para que a jovem travasse uma dura batalha contra o câncer.

Hoje curada e com 15 anos, Alice é uma das 14 adolescentes que ganharam um Dia de Princesa, graças a uma ação organizada pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) e idealizada pelo fotógrafo Dionathan Santos. O evento, chamado 15 Anos Dourados, chegou à sua nona edição na tarde deste domingo (28), em Porto Alegre.

— Quando a gente está tratando o câncer, e eu acho que ninguém nunca imagina que vai passar por isso, é mágico poder estar aqui, poder vencer — reflete a debutante, que estava acompanhada da família no evento realizado na AABB Porto Alegre.

O mesmo sentimento de gratidão por superar a doença e celebrar mais um ciclo é compartilhado pela mãe da jovem. Monica de Vargas esteve ao lado da filha durante todo o tratamento e reforça a importância de eventos como este:

— Hoje fecha com chave de ouro esse momento que foi difícil, sim, foi sofrido, com medo, com traumas. Eles revivem na nossa memória. Cada mãe deve sentir isso: a alegria dessa fase ter passado. O ICI foi fundamental para todos nós.

A festa de debutantes reuniu meninas que ainda enfrentam a doença, que estão recém recuperadas e também aquelas que venceram a batalha há mais tempo. Esse é o caso de Ana Clara do Amaral, que recebeu o diagnóstico aos quatro anos:

— Eu não lembro de muito, mas foi um pouco complicado. Agora, esse momento está sendo único.

Durante o tratamento, ela e a família precisaram se mudar de Nova Santa Rita para a Capital. A mãe, Simone Miranda do Amaral, relembra com emoção a batalha.

— Graças a Deus, a gente pode comemorar com todo mundo. Passar por um tratamento de câncer não é fácil, nunca estamos preparados.

No último ano, foi Simone quem enfrentou um câncer. A festa de debutantes deste fim de semana serviu como uma virada de chave para mãe e filha.

— Eu tive câncer de mama, passei por um processo também. Não dá para desistir. A gente tem que demonstrar que está tudo bem. Tem que pensar que vai ficar tudo bem! — completa.

Parceria dá vida ao baile

O 15 Anos Dourados surgiu em 2017, não parou durante a pandemia e atualmente conta com uma viagem a Gramado e um book de fotos. Nenhum valor é cobrado das debutantes.

Todo o material necessário é arrecadado por meio de doações de empresas ao ICI e ao fotógrafo Dionathan Santos, criador do evento:

— Quando passou a pandemia, o projeto cresceu mais um pouquinho e a gente conseguiu uma viagem para elas. Então, no início de setembro, elas vão para Gramado e ficam três dias para fazer o book fotográfico. A cada ano isso vai se transformando dentro de mim. A gente está aqui para olhar para o próximo. Estamos literalmente criando um grupo de amor.

Ainda no início do projeto, Dionathan encontrou apoio do ICI para a realização das festas. A parceria já dura nove anos:

— Esse projeto vem coroar as meninas que podem ter os 15 anos. É um projeto muito importante para o Instituto porque os 15 anos são um rito de passagem — explica o diretor do ICI, Marcelo Renner de Carli.