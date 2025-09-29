"Alegria dessa fase ter passado": festa de 15 anos com meninas que enfrentam o câncer é realizada pelo ICI em Porto Alegre

Alice de Vargas descobriu a leucemia em dezembro de 2023. Natural de Estrela, no Vale do Taquari, precisou ir com a família para Porto Alegre para seguir o tratamento oncológico. A cura veio meses depois, em agosto de 2024.
O período, apesar de curto, foi suficiente para que a jovem travasse uma dura batalha contra o câncer.
Hoje curada e com 15 anos, Alice é uma das 14 adolescentes que ganharam um Dia de Princesa, graças a uma ação organizada pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) e idealizada pelo fotógrafo Dionathan Santos. O evento, chamado 15 Anos Dourados, chegou à sua nona edição na tarde deste domingo (28), em Porto Alegre.
— Quando a gente está tratando o câncer, e eu acho que ninguém nunca imagina que vai passar por isso, é mágico poder estar aqui, poder vencer — reflete a debutante, que estava acompanhada da família no evento realizado na AABB Porto Alegre.
O mesmo sentimento de gratidão por superar a doença e celebrar mais um ciclo é compartilhado pela mãe da jovem. Monica de Vargas esteve ao lado da filha durante todo o tratamento e reforça a importância de eventos como este:
— Hoje fecha com chave de ouro esse momento que foi difícil, sim, foi sofrido, com medo, com traumas. Eles revivem na nossa memória. Cada mãe deve sentir isso: a alegria dessa fase ter passado. O ICI foi fundamental para todos nós.
A festa de debutantes reuniu meninas que ainda enfrentam a doença, que estão recém recuperadas e também aquelas que venceram a batalha há mais tempo. Esse é o caso de Ana Clara do Amaral, que recebeu o diagnóstico aos quatro anos:
— Eu não lembro de muito, mas foi um pouco complicado. Agora, esse momento está sendo único.
Durante o tratamento, ela e a família precisaram se mudar de Nova Santa Rita para a Capital. A mãe, Simone Miranda do Amaral, relembra com emoção a batalha.
— Graças a Deus, a gente pode comemorar com todo mundo. Passar por um tratamento de câncer não é fácil, nunca estamos preparados.
No último ano, foi Simone quem enfrentou um câncer. A festa de debutantes deste fim de semana serviu como uma virada de chave para mãe e filha.
— Eu tive câncer de mama, passei por um processo também. Não dá para desistir. A gente tem que demonstrar que está tudo bem. Tem que pensar que vai ficar tudo bem! — completa.
Parceria dá vida ao baile
O 15 Anos Dourados surgiu em 2017, não parou durante a pandemia e atualmente conta com uma viagem a Gramado e um book de fotos. Nenhum valor é cobrado das debutantes.
Todo o material necessário é arrecadado por meio de doações de empresas ao ICI e ao fotógrafo Dionathan Santos, criador do evento:
— Quando passou a pandemia, o projeto cresceu mais um pouquinho e a gente conseguiu uma viagem para elas. Então, no início de setembro, elas vão para Gramado e ficam três dias para fazer o book fotográfico. A cada ano isso vai se transformando dentro de mim. A gente está aqui para olhar para o próximo. Estamos literalmente criando um grupo de amor.
Ainda no início do projeto, Dionathan encontrou apoio do ICI para a realização das festas. A parceria já dura nove anos:
— Esse projeto vem coroar as meninas que podem ter os 15 anos. É um projeto muito importante para o Instituto porque os 15 anos são um rito de passagem — explica o diretor do ICI, Marcelo Renner de Carli.
Na edição de 2025, debutaram as meninas: Alice Guadagnin de Vargas, Ana Clara do Amaral, Lais Eduarda, Mayara Gabriely, Eduarda Nascimento, Hinaê Macarthy, Luana Vitória, Isadora Veloso, Julia da Rosa, Kauani Graeff, Pietra Maia, Julia Ramos Gam, Maria Eduarda de Oliveira e Iris Thaina.