Porto Alegre

Experiência fisica
Notícia

Abertura de primeira loja temporária da Shein no RS gera filas e expectativas em shopping de Porto Alegre

Pop-up store funcionará durante a Semana Farroupilha com mais de 12 mil peças, incluindo curadoria inspirada na cultura gaúcha

Júlia Ozorio

