Abertura de primeira loja temporária da Shein no RS gera filas e expectativas em shopping de Porto Alegre

Fila se formou desde a manhã desta quarta. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo antes da abertura oficial da primeira pop-up store — loja física temporária — da Shein no Rio Grande do Sul, dezenas de pessoas já formavam filas nos corredores do Bourbon Shopping Wallig, na zona norte de Porto Alegre nesta quarta-feira (17). O objetivo do ávido público era garantir a entrada no espaço e vivenciar a experiência física de consumir produtos da gigante chinesa, até então restrita às compras online.

A loja abriu para o público por volta das 15h45min, cerca de 15 minutos antes do que era previsto, em razão do quórum de consumidores.

A criadora de conteúdo Joana Teles, 33 anos, aguardava desde a manhã para entrar na loja:

— Acho que muita gente tem medo de comprar no aplicativo, dessa questão de comprar e não servir, ou de não gostar da qualidade. Aqui é a oportunidade da pessoa ver, conhecer o trabalho da Shein, e ver a qualidade das peças — opinou Joana, que é do Rio de Janeiro e também participou da ação da marca SalonLine, que conta com um espaço no interior da pop-up store.

De acordo com a diretora de relações públicas da Shein, Tatiana Presoti, a ação também é uma forma de incluir as pessoas que não costumam comprar pela internet:

— Aqui você tem a oportunidade de entrar na loja da Shein, fazer parte desse mundo e se sentir até mais à vontade para provar as peças. Porque digitalmente, às vezes as pessoas, especialmente as mais velhas, não se sentem aptas ou não se sentem confortáveis ao escolher.

Esse foi o incentivo para a psicóloga Maria Cristina Moraes, 46 anos, levar a mãe Iolanda Cunha, 73, na inauguração da loja:

— O maior objetivo, realmente, é tu poder sentir a roupa, porque quando se compra na internet, é uma coisa meio no escuro — analisou a moradora de Porto Alegre, que deve ir à loja em mais dois dias.

Acesso restrito gera curiosidade

O acesso ao espaço é exclusivo para quem garantiu ingressos de forma antecipada pela plataforma Sympla. Foram três lotes disponibilizados gratuitamente pela Shein para participação na ação. O primeiro esgotou em apenas 10 minutos; o segundo, em 20 minutos; e o terceiro, em uma hora.

Mesmo com entrada limitada, há quem passasse em frente à loja e tentasse espiar a novidade pela vitrine.

Conhecida pela venda de "blusinhas" a preços acessíveis na internet, a marca atraiu olhares curiosos e movimentou o 1º andar do shopping Bourbon Walling na tarde desta quarta-feira.

Havia também quem tentasse conseguir um passe de última hora para visitar o espaço. Outras pessoas que circulavam por ali lamentavam não ter o ingresso para verificar a novidade de perto.

Expectativa de vendas

Dentro da loja, quem entrou lotou as mãos e os cestos de saldos. Os clientes aproveitaram ainda para percorrer diferentes cabides, experimentar peças e conferir de perto os tecidos e modelagens que já conheciam online.

Curadoria

A pop-up store fica disponível em Porto Alegre durante a Semana Farroupilha, até o dia 21 de setembro.

Serão mais de 12 mil peças à venda, do tamanho PP ao G5, em diversas categorias, como vestuário feminino, masculino, infantil e roupas para pet. A Shein também preparou uma curadoria especial de itens que remetem à cultura gaúcha em alusão à data escolhida para a implementação da loja temporária.

Entre as marcas disponíveis estão Dazy, Musera, Missguided, MOTF, Ontre, Shein Bae Sumwon e Daynim — todas vinculadas à gigante chinesa. Um dos destaques é a marca Cajuni, que ganhou um espaço exclusivo na loja temporária.

A seleção de peças da pop-up store foi pensada para traduzir a diversidade que faz parte do universo da Shein. Os preços variam de R$ 12,95 a R$ 344,99, com descontos progressivos e brindes para compras acima de R$ 399.

Terceira edição neste ano

Felipe Feistler, country manager da Shein no Brasil, afirmou que o Rio Grande do Sul foi escolhido para sediar a pop-up por ser um polo de moda e consumo de relevância nacional.

— Porto Alegre sempre esteve no radar. É uma escolha bastante óbvia, desde o tamanho populacional, demanda, a gente vê bastante amor pela marca aqui, e um polo fashion. O Rio Grande do Sul e Porto Alegre têm uma característica própria de moda, então a gente quis visitar essa cidade, conhecer um pouco mais, trazer um pouco mais dos nossos produtos e de uma experiência da marca também aqui pra cidade — disse o executivo.

Essa é a terceira edição de loja temporária da Shein no Brasil em 2025 – as anteriores foram em Salvador e Goiânia. Além disso, é a 11ª pop-up da marca já relizada no país.