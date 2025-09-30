Abastecimento de água em Alvorada e Viamão deve ser normalizado nesta noite, diz Corsan

Trabalhadores atuaram durante toda madrugada desta segunda-feira. Corsan Aegea / Divulgação

O abastecimento de água nas cidades de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, deve ser normalizado na noite desta segunda-feira (29), conforme nova estimativa da Corsan Aegea, concessionária responsável pelo serviço de água tratada e esgoto nos dois municípios.

As comunidades estão sem água desde domingo (28), após uma estação de tratamento ser afetada por um problema eletromecânico.

A companhia, que realizou reparos e a substituição de motores de bombeamento durante a madrugada desta segunda-feira, havia previsto a normalização do serviço pela tarde, de forma gradativa. No entanto, a expectativa não se concretizou.

Em nota atualizada nesta noite, a concessionária afirmou que a normalização do serviço "ocorrerá de forma gradativa durante a noite, à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento".