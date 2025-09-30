Abastecimento de água em Alvorada e Viamão deve ser normalizado nesta noite, diz Corsan

O abastecimento de água nas cidades de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, deve ser normalizado na noite desta segunda-feira (29), conforme nova estimativa da Corsan Aegea, concessionária responsável pelo serviço de água tratada e esgoto nos dois municípios.
As comunidades estão sem água desde domingo (28), após uma estação de tratamento ser afetada por um problema eletromecânico.
A companhia, que realizou reparos e a substituição de motores de bombeamento durante a madrugada desta segunda-feira, havia previsto a normalização do serviço pela tarde, de forma gradativa. No entanto, a expectativa não se concretizou.
Em nota atualizada nesta noite, a concessionária afirmou que a normalização do serviço "ocorrerá de forma gradativa durante a noite, à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento".
Além da cidade inteira de Viamão, em Alvorada são afetados os bairros Bela Vista, Formosa, Cocão, Piratini, Intersul, Algarve, Aparecida, Sumaré, Distrito Industrial e Umbu.