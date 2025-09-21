Porto Alegre

No Parque Farroupilha
Notícia

“A chuva parou para deixar a democracia passar”: ato contra PEC da Blindagem e PL da Anistia é realizado em Porto Alegre

Entre faixas com dizeres como “Sem anistia” e “Blindagem é impunidade”, manifestação foi marcada pelo tom de indignação com a atuação da Câmara dos Deputados

Leonardo Martins

