Zaffari define quando vai inaugurar novo shopping em Porto Alegre e confirma 26 marcas; confira quais

Uma das lojas âncoras do shopping será um supermercado da própria marca Zaffari. Grupo Zaffari / Divulgação

Após dois anos de obra, o novo shopping do Grupo Zaffari em Porto Alegre será inaugurado na segunda quinzena de outubro. Enquanto finaliza os últimos ajustes para abrir as portas do Bourbon Carlos Gomes, a dona do complexo assina novos contratos para preencher os 70 espaços para lojas previstos (veja a lista ao final da reportagem).

Além das novidades adiantadas por Zero Hora em maio, o Zaffari assinou contrato com 14 novas marcas. Entre elas, há varejistas de roupas e cosméticos e restaurantes, segmento que mais se destaca no complexo.

Uma das âncoras do shopping será um supermercado do próprio Zaffari. Apesar de menor do que as unidades da rede inauguradas recentemente, a operação promete variedade de produtos — incluindo uma área de pizzas.

— Em tamanho, o Bourbon Carlos Gomes será como o Moinhos Shopping. Não será um "grandão". É para a pessoa que mora ou trabalha na região ir a pé para almoçar ou jantar. A gastronomia será muito forte — disse Claudio Zaffari, diretor do grupo, em entrevista a Zero Hora no mês de abril.

Além das 26 marcas confirmadas, o Zaffari diz que fará novos anúncios até a abertura do empreendimento. Junto do complexo, foram erguidas duas torres corporativas.

Moda

Além da Hering e da Reserva, já anunciadas em maio, o Zaffari assinou contrato com a Farm, de roupas, para completar o mix de moda do shopping. Em Porto Alegre, a marca carioca possui lojas no Shopping Iguatemi, no Praia de Belas e no Moinhos Shopping.

Outra novidade de moda é a Bayard Esportes, criada há 70 anos. A loja trabalha com acessórios e artigos esportivos de marcas como Adidas, Nike, Lacoste, On Running, New Balance, Columbia e Garmin (de relógios inteligentes utilizados por praticantes de corrida).

Também de acessórios esportivos, a Chase Brasil vai estrear na Região Sul com uma nova operação no Bourbon Carlos Gomes. Voltada para o público feminino, a marca trabalha com peças como leggings, tops, moda casual, de inverno e roupas de praia.

Gastronomia

O ponto forte do Bourbon Carlos Gomes será a gastronomia. Para preencher espaços na praça de alimentação, o Zaffari assinou contrato com a rede de fast-food McDonald's — presente em quase todos os shoppings de Porto Alegre — e com a Milky Moo, que está seguindo o mesmo caminho. Criada em Goiás, a marca tem se instalado em diversos centros comerciais da Capital, como Shopping Total, BarraShoppingSul, Shopping Iguatemi, Bourbon Wallig e Bourbon Country.

Outras opções na praça de alimentação do Bourbon Carlos Gomes serão o Dipa Galetos & Grelhados, nova marca da Di Paolo, de galetos, que vai substituir a Expresso Di Paolo; o Pop Poke, que serve o prato criado no Havaí; o Boali, de culinária saudável; e o Trópico, com cardápio variado que inclui massas, a la minuta e bife à parmegiana.

Imagem mostra como ficará praça de alimentação do shopping. Grupo Zaffari / Divulgação

E a marca Freddo, de gelatos, terá operação dentro da Livraria Paisagem, que ocupará um espaço de mais de 400 metros quadrados no shopping. Além dos gelatos, a operação terá cardápio de cafeteria, com doces e salgados no estilo dos cafés de Buenos Aires, onde a marca foi fundada. Dentre as opções estarão medialunas, empanadas e tortas.

A Freddo, aliás, também prepara a abertura de uma loja no Praia de Belas Shopping, no espaço onde ficava a Kopenhagen, que, por sua vez, também está se instalando no Bourbon Carlos Gomes.

Alta gastronomia

De São Paulo, o restaurante Paparoto Cucina, especializado em culinária italiana, abrirá a primeira operação no sul do país. Sob o comando da chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do reality show MasterChef Profissionais no Brasil, a marca é recomendada pelo Guia Michelin. A unidade, de 550 metros quadrados, comportará até 130 clientes e deve ter 80 funcionários.

Outro estreante no Sul que estará no Bourbon Carlos Gomes é a vinícola Narbona, criada em 1909 no Uruguai. A empresa também atua como indústria de lácteos e tem restaurantes nos Estados Unidos. O investimento na loja de Porto Alegre será de R$ 6 milhões. A unidade, de 638 metros quadrados, terá 60 funcionários e 120 lugares para clientes, com espaço para eventos. Serão servidos sorvetes, pães, massas e carnes assadas na parrilla.

O shopping também terá restaurantes gaúchos. O Grupo Press, de Porto Alegre, entrará com uma unidade da marca Bah, que também tem operação no BarraShoppingSul, e do Press Café, que estreou recentemente no mercado de franquias. E a Cervejaria Salvador, de Caxias do Sul, abrirá um bar em um espaço de 500 metros quadrados. Desde 2023, o grupo tem unidade no Pontal Shopping.

Serviços

O Bourbon Carlos Gomes também terá uma academia. A operação será da rede Bio Ritmo, de São Paulo, que também estreia na Região Sul. Com previsão de abertura para o primeiro trimestre de 2026, a unidade contará com uma ampla área ao ar livre.

Outra novidade no shopping será o salão de beleza Bioma Brisa, que pertence ao grupo Laces and Hair, criado há 35 anos. A unidade vai oferecer tratamentos capilares, corte, coloração e massagens.

Rede de cosméticos e outros produtos voltados à beleza, a Belshop acaba de assinar contrato com o Zaffari. E a Panvel, que aposta no mesmo segmento, mas com produtos de marca própria, também terá uma farmácia no centro comercial.

Cinema "vip"

O Bourbon Carlos Gomes terá um cinema da bandeira "VIP" da rede Cinépolis, criada em 1971 no México. Com poltronas maiores, o espaço contará com garçons servindo os clientes. Serão quatro salas com 61 lugares em cada. O cardápio terá de lanches a pratos mais elaborados, com vinhos e espumantes para acompanhar. A expectativa é de a unidade ser inaugurada logo após a abertura do shopping.

Cinema terá poltronas maiores e atendimento de garçons. Grupo Zaffari / Divulgação

O foco do cinema será em grandes lançamentos, mas existe a ideia de reservar uma das salas para filmes considerados "cult". Será a primeira unidade da rede neste formato no Rio Grande do Sul. A Cinépolis possui outros três cinemas no Estado: um em Porto Alegre, um em Santa Maria e outro em Caxias do Sul.

Complexo multiuso

O Bourbon Carlos Gomes integra um complexo multiuso que inclui duas torres comerciais: A Z Tower Corporate, do Grupo Zaffari, que contará com terraço verde, jardim suspenso e ambiente externo de uso coletivo. Já a torre UMA Corporate, da UMA Incorporadora, tem 12 pavimentos, com 800 metros quadrados de área por andar.

O escritório PG&BA, liderado por Pedro Gabriel e Marcelo Bonini, é responsável pelo projeto arquitetônico do complexo, enquanto o Tellini Vontobel assina o projeto paisagístico. Já a arquitetura de interiores é assinada pelo arquiteto Arthur Casas, que possui projetos em Tóquio, Paris, Lisboa e Nova York.

Segundo a gestão do Bourbon Carlos Gomes, o conceito busca trazer a experiência do ambiente externo para dentro do shopping. O projeto utiliza elementos orgânicos, como pedras, madeira e vegetação, com iluminação natural, através de aberturas no teto. O complexo ainda terá estacionamento de três andares, com 1.268 vagas.

As marcas confirmadas no shopping