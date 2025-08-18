Vereadores do PL querem que Comandante Nádia assuma prefeitura e vete cota para pessoas trans em Porto Alegre

Nádia e outros parlamentares do PL conversaram com Melo sobre a hipótese nesta segunda, após entrega da LDO. Júlia Urias / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

Vereadores do PL estão tentando convencer o prefeito Sebastião Melo a participar de uma articulação para impedir a sanção do projeto de lei que cria cotas para pessoas transsexuais em concursos públicos de Porto Alegre. O plano é fazer com que a presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), assuma temporariamente a prefeitura durante ausência de Melo e vete a medida, que foi aprovada no Legislativo na semana passada.

Apresentado pela vereadora Natasha Ferreira (PT), o texto estipula que 1% das vagas de concursos e de estágios seja direcionado a transexuais, travestis e pessoas não binárias. A iniciativa foi aprovada na Câmara por 17 votos a 11, com apoio de parte da base governista.

Nesta segunda-feira (18), após participar da solenidade de entrega do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2026 na Câmara, Melo foi questionado pela reportagem de Zero Hora e indicou que não vetaria a proposta.

— Nem sei se o projeto chegou (à prefeitura). Vou analisar o projeto, como sempre faço, e emitir meu juízo de valor. Mas, em tese, não vou vetar o projeto. Posso silenciar ou sancionar. Acho que por aí. Se tem a maioria na Câmara nessa direção, vou analisar o tema — respondeu.

Na sequência, Melo foi chamado por Nádia para uma conversa, da qual participaram o vereador Alexandre Bobadra (PL) e a secretária do Desenvolvimento Econômico, Fernanda Barth, que está licenciada da Câmara. O secretário de Governo, André Coronel, e o presidente municipal do MDB, Alexandre Borck, também testemunharam o diálogo.

Em um canto do salão Adel Carvalho, com todos em pé, os parlamentares do PL tentaram convencer Melo a participar da articulação, argumentando que ele sairia "enfraquecido" e "passaria um recado ruim" caso decida sancionar a medida.

O prefeito ouviu, mas desconversou:

— Vamos pensar juntos. Vamos ver — disse aos aliados, encerrando a conversa.

Questionada pela reportagem, Nádia disse que pode assumir a prefeitura "a qualquer momento" e que pretende deixar um legado caso isso aconteça.

— Sempre há esse pedido para, em alguma agenda que já exista do prefeito e da vice-prefeita, o presidente da Câmara assumir. Já estamos em agosto e eu não assumi nenhuma vez ainda. Há esse desejo, mas não só para sentar na cadeira. Se eu assumir como prefeita, por certo vou querer deixar algum legado, alguma boa regulamentação, algum decreto, alguma coisa a ser feita.

Questionada se esse legado pode ser o veto, a vereadora respondeu de pronto:

— Olha, eu votei contrária (ao projeto).

Potencial atrito

Na prática, a manobra dependeria da anuência do prefeito e da vice, Betina Worm (PL). A presidente da Câmara é a segunda na linha sucessória municipal, atrás de Betina.

Por tradição, todos os anos o presidente do Legislativo de Porto Alegre assume o Executivo por alguns dias, como gesto de deferência do prefeito à Câmara. No entanto, não costuma tomar decisões polêmicas no período à frente da prefeitura.

Após o diálogo com os aliados, Melo manifestou a uma pessoa próxima o incômodo com o episódio e indicou que não participaria da manobra, mesmo que isso pudesse gerar atrito com o PL. Com quatro vereadores, o partido é o maior da base aliada na Câmara e tem tamanho semelhante ao MDB do prefeito na máquina municipal.

Cenários possíveis

Se a articulação do PL prevalecer, o veto de Nádia faria com que a proposta voltasse para a Câmara para ser reanalisada pelos vereadores. Assim, teria de passar novamente pelo plenário, o que abre espaço para que parlamentares conservadores atuem para barrar a matéria.