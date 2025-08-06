Vereadores de Porto Alegre aprovam criação de cota para pessoas trans em concursos públicos

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (6) a criação de cotas para pessoas trans em concursos públicos municipais. O projeto foi aprovado por 17 votos a 11.

A proposta apresentada pela vereadora Natasha Ferreira (PT) cria reserva de vagas para travestis, transexuais e pessoas não binárias nos concursos. A regra valerá para todos os certames da prefeitura e de empresas públicas municipais.

O texto original estipulava 5% de cotas para trans. No entanto, a vereadora fez acordo com a base do governo para aprovação de emenda que reduziu o índice para 1%:

— Essa é uma política que já existe no Estado e tem se mostrado assertiva. Ninguém perdeu vaga para as pessoas trans. Pelo contrário, as pessoas trans passaram a estar em espaços em que elas não estiveram — disse Natasha.

O projeto determina que a autodeclaração será o critério principal para identificação da identidade de gênero, com possibilidade de verificação por comissões de heteroidentificação.

A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Como votaram os vereadores

A favor:

Aldacir Oliboni (PT) Alexandre Bublitz (PT) Atena Roveda (PSOL) Cláudia Araújo (PSD) Gilson Padeiro (PSDB) Giovani Culau (PCdoB) Grazi Oliveira (PSOL) Idenir Cecchim (MDB) Jonas Reis (PT) Juliana de Souza (PT) Karen Santos (PSOL) Marcelo Bernardi (PSDB) Natasha Ferreira (PT) Pedro Ruas (PSOL) Rafael Fleck (MDB) Roberto Robaina (PSOL) Vera Armando (PP)

Contra:

Alexandre Bobadra (PL) Comandante Nádia (PL) Coronel Ustra (PL) Hamilton Sossmeier (PODE) Jessé Sangalli (PL) Marcos Felipi (Cidadania) Mariana Lescano (PP) Mauro Pinheiro (PP) Psicóloga Tanise Sabino (MDB) Ramiro Rosário (NOVO) Tiago Albrecht (NOVO)

🟡 Não votaram:

Carlo Carotenuto (Republicanos) Gilvani o Gringo (Republicanos) Giovane Byl (PODE) José Freitas (Republicanos) Moisés Barboza (PSDB)