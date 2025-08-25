Porto Alegre

Repercussão política
Notícia

Vereadores aprovam convocação de secretário da Saúde para explicar ações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre

Requerimento foi aceito por aclamação; Fernando Ritter irá ao Legislativo na quarta-feira

Paulo Egídio

