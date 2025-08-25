Vereadores aprovam convocação de secretário da Saúde para explicar ações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre

Documento foi protocolado pelo vereador Mauro Pinheiro (PP). Ana Terra Firmino / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou requerimento de convocação do secretário da Saúde, Fernando Ritter. O documento pede que ele compareça ao Legislativo para prestar esclarecimentos sobre as fiscalizações recentes em estabelecimentos comerciais da Capital.

O requerimento apresentado pelo vereador Mauro Pinheiro (PP) foi aprovado por aclamação — ou seja, sem passar por votação — na sessão desta segunda-feira (25). Mais tarde, ainda na sessão, a vice líder do governo, Cláudia Araújo (PSD), confirmou o comparecimento do secretário na sessão de quarta-feira (27).

Além de Ritter, será chamada a falar aos vereadores a diretora da Vigilância Sanitária, Aline Medeiros.

Convocação

Ao aprovar uma convocação, os vereadores demonstram insatisfação com os procedimentos recentes da Vigilância. Em geral, a presença de secretários na Câmara é solicitada na forma de convite. Em uma convocação, o agente público, em tese, é obrigado a comparecer.

Mais cedo, o secretário Fernando Ritter disse a Zero Hora que está à disposição dos vereadores para prestar todos os esclarecimentos e que a aprovação de convocação sequer seria necessária.