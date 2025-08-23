Vento provoca atrasos em voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

O vento forte causa atrasos no aeroporto Salgado Filho na manhã desta sábado (23). As rajadas chegaram a 68 km/h no local.
Os atrasos são provocados pelo "vento de traves" (ou vento lateral), que sopra na lateral da aeronave. A condição faz com que alguns pilotos optem por não prosseguir com o pouso ou decolagem, visando a segurança operacional.
Antonioni Michael, de 33 anos, aguarda para voltar para casa, em Natal, no Rio Grande do Norte. O voo estava previsto para às 9h, mas foi cancelado. A previsão da Azul é de que o voo decole às 16h.
— É complicado ficar aqui com duas crianças. Mudou todo nosso planejamento. Iremos fazer conexão em São Paulo e Belo Horizonte. Só vamos conseguir chegar em casa amanhã — reclama.