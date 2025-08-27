Veja o momento em que Porsche bate em três veículos durante suposto racha com RAM na Nilo Peçanha

Câmeras de segurança instaladas ao longo da Avenida Nilo Peçanha flagraram o momento em que um Porsche ultrapassou uma RAM e bateu em veículos que estavam parados em uma sinaleira, na noite da segunda-feira (25).
A imagem mostra que a colisão ocorreu às 22h53min. A suspeita da Polícia Civil é de que o Porsche e a RAM estivessem fazendo um racha.
Os envolvidos fugiram do local. A imagem mostra que 31 segundos depois da batida, a RAM aparece do outro lado da via, no sentido centro-bairro, deixando o local.
Os ocupantes dos dois carros foram encontrados pela Brigada Militar no estacionamento de um restaurante na mesma região. Conduzidos à 2ª Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por direção perigosa e lesão corporal, pagaram fiança de R$ 7,5 mil cada um e foram liberados. Eles vão responder a inquérito policial em liberdade.