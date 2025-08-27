Porto Alegre

Vídeo
Notícia

Veja o momento em que Porsche bate em três veículos durante suposto racha com RAM na Nilo Peçanha

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (26). Duas pessoas ficaram feridas

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS