Porto Alegre

Pós-enchente
Notícia

Usuários lamentam demora na recuperação da orla do Guaíba: "Era muito bom e faz falta"

Prefeitura diz que intervenções estão dentro do cronograma e devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2026

Yasmim Girardi

