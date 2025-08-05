Trânsito é totalmente liberado na comporta 12 em Porto Alegre

Passagem foi liberada nos dois sentidos na noite de segunda-feira. Ian Tâmbara / Agência RBS

Os motoristas que chegam a Porto Alegre já podem voltar a utilizar o túnel da comporta 12 sob a avenida Castello Branco para acessar a zona norte da Capital. O fluxo de veículos havia sido liberado durante a tarde de segunda-feira (4) no sentido da Rua Voluntários da Pátria em direção à Avenida João Moreira Maciel. Durante a noite, a passagem foi totalmente liberada.

A comporta havia sido fechada em 29 de junho com uso de argila e sacos de areia após alta do nível do Guaíba. Para quem vem da Zona Norte, o trecho também pode ser utilizado como alternativa para acessar a Castello Branco em direção ao Centro. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) começou a reabrir o local no último final de semana.

Os caminhos

A passagem pode ser utilizada por quem circula a partir da ponte do Guaíba e de Canoas em direção à Capital para a Voluntários da Pátria e para quem está na Voluntários e quer entrar na Castello Branco.

A rota também serve de acesso aos clubes náuticos, marinas, ao Centro de Treinamento do Grêmio, na João Moreira Maciel, e o deslocamento para Canoas pela Guilherme Schell.

Obras definitivas e melhorias no sistema

A reestruturação das comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre teve início em julho de 2024, após a enchente histórica, com a contratação da empresa que projetou as novas estruturas — tanto de fechamento definitivo, quanto de substituição.

Os trabalhos nas comportas ao longo do dique da Castello Branco foram retomados no início de julho. Sete delas passam por obras, sendo que cinco serão extintas e duas ganharão novas estruturas. A estimativa é que as reformas sejam concluídas até o primeiro trimestre do ano que vem.