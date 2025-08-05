Porto Alegre

Mobilidade
Notícia

Trânsito é totalmente liberado na comporta 12 em Porto Alegre

Trecho também pode ser utilizado como alternativa para acessar a Castello Branco em direção ao Centro 

Ian Tâmbara

Enviar email

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS