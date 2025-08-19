Tradicional rede Camarada Camarão chega ao Sul com investimento de R$ 6 milhões em shopping de Porto Alegre

Restaurante terá capacidade para 230 clientes. Camarada Camarão / Divulgação

O espaço que já foi do Applebee's no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, está prestes a ser reaberto com cara nova. Agora, o ponto é do Camarada Camarão, tradicional rede de restaurantes criada em Recife (PE) e que está presente em 16 Estados brasileiros. Com investimento de R$ 6 milhões, a unidade é a primeira da marca na Região Sul.

— Depois de consolidarmos nossa presença em vários Estados, damos agora o primeiro passo no Sul, trazendo a riqueza da culinária nordestina e o sabor inconfundível dos nossos frutos do mar aos gaúchos — disse o CEO da rede, Sylvio Drummond, em visita a Porto Alegre para conferir como está a obra do restaurante.

O espaço de 1,4 mil metros quadrados, em uma das entradas do shopping, será reaberto no começo de setembro. Além da área deixada pelo Applebee's (a marca ainda segue no shopping, mas em ponto menor), o Camarada Camarão ficou com o espaço que era da Grand Cru, que vendia vinhos na loja ao lado.

Drummond diz que a escolha pelo BarraShopping nessa estreia em solo gaúcho se deu pela boa relação com a Multiplan, que é a dona do complexo. A rede já tinha restaurantes em outros empreendimentos da empresa pelo país.

— Foi bom para todo mundo. Eles (Applebee's) precisavam de um espaço menor e nós de um maior. A loja voltará bem diferente. Tivemos que destruir todo o mezanino, o pé direito era muito baixo. A arquitetura das nossas lojas é mais ampla. Vai ficar bem bacana — diz o CEO.

Serão cem funcionários trabalhando na operação. Além do salão principal, o espaço contará com brinquedoteca, área para animais de estimação, sala para eventos privados e programação de música ao vivo. A capacidade será para até 230 clientes. Uma parte do segundo piso será usada para cozinha e outra para estoque, mas ainda há planos para abrir outro salão com mesas para atendimento neste pavimento.

— Estamos muito felizes com a chegada do Camarada Camarão, se juntando às outras 11 operações do Baixo Barra, especialmente por ser a primeira unidade do Sul. Certamente será um espaço para experiências incríveis para nossos clientes, trazendo um pouco do gosto do Nordeste para Porto Alegre — celebra a superintendente do BarraShoppingSul, Stela Parenza.

Expansão no Sul

A unidade do Camarada Camarão no BarraShopping será a 33ª da rede, que foi criada há 20 anos. O CEO da empresa diz que abrir a loja de Porto Alegre é como "fincar a bandeira no Sul" para iniciar um plano de expansão na região, que inclui a abertura de um restaurante em Gramado, na serra gaúcha.

— Porto Alegre é a principal capital do Sul. A ideia é se espalhar pelos Estados do Sul. Essa nova unidade vai facilitar muito a logística. O gaúcho é muito bairrista, mas estamos preparados para superar isso e mostrar a cultura nordestina — diz Drummond.