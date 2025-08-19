Porto Alegre

Estreia na Capital
Notícia

Tradicional rede Camarada Camarão chega ao Sul com investimento de R$ 6 milhões em shopping de Porto Alegre

Estabelecimento com foco em frutos do mar funcionará no ponto antes ocupado pelo Applebee's, no Barra

Guilherme Gonçalves

