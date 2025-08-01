Tradicional loja onde Ughini operou por 72 anos ganhará nova marca em Porto Alegre

Logomarca da Ughini ainda está na fachada do estabelecimento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos pontos mais tradicionais de Porto Alegre voltará a ser ocupado. Por 72 anos, a Ughini, conhecida marca de vestuário esportivo, esteve na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Praça Osvaldo Cruz. Em 2022, fechou a operação, que era a última da marca no Rio Grande do Sul.

Agora, o espaço no Centro Histórico passa por reformas para receber a marca Mega Comercial, que vende produtos importados da China. A empresa já tem operação na loja ao lado, que será transferida para o ponto que era da Ughini. Entre os produtos vendidos, há eletrônicos, mochilas e garrafas.

Os donos da Mega Comercial, que são chineses, não quiseram falar com a reportagem. O novo espaço será alugado, assim como a loja que a marca tem hoje. Segundo funcionários, os itens começam a ser transferidos na próxima semana e a inauguração está prevista para o dia 15 de agosto.

O prédio da antiga loja da Ughini tem três andares, cada um com 700 metros quadrados. Apenas o primeiro piso será usado para área de vendas — os demais serão de depósito da loja de itens chineses. Uma escada rolante que liga os pavimentos está estragada e não há planos para religá-la.

Hoje, na obra na loja, trabalham três funcionários da empresa DWA, que faz a parte elétrica do imóvel. Outros quatro trabalhadores fizeram a troca do piso, as divisões de espaços com paredes em dry wall e agora finalizam a pintura interna da loja. Nas colunas de sustentação, ainda são vistas marcas da enchente.

No lado de fora, a fachada ainda está com a logomarca da Ughini, desbotada devido à ação do tempo. A próxima etapa da obra será a instalação de painéis de madeira nas paredes internas e a atualização do espaço com a identidade visual com a nova marca.

Crescimento de lojas chinesas

Há cinco anos no Centro Histórico, a loja da Mega Comercial vende de carregadores para celular, a partir de R$ 15, a monitores de R$ 1 mil. Entre seus clientes, tem o consumidor final e aqueles que compram para revender — seja em outras lojas ou até na rua.

Operações como a da Mega Comercial têm tomado conta do Centro Histórico. Algumas delas estão se instalando em grandes pontos deixados por marcas conhecidas. Na Voluntários da Pátria, uma outra loja do segmento acaba de ocupar o edifício da antiga Ferragem Gerhardt, que funcionou por 95 anos naquele local.

Para o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva, o movimento ocorre devido à mudança de público que frequenta o Centro Histórico.

— Desde a pandemia, o home office afastou aquele profissional liberal, que tende a gastar mais. O bairro ainda recebe o trabalhador de baixa renda, que tende a consumir neste tipo de lojas com produtos mais baratos — avalia o presidente do Sindilojas.

Outra loja de itens chineses abriu recentemente no começo da Marechal Floriano Peixoto, onde ficava o antigo Oba Oba. Mais uma operação do segmento está para abrir na Rua dos Andradas, em um grande ponto deixado por uma loja de bijuterias.

Sobre a Ughini

As atividades industriais da antiga Usacon começaram em 1927 em Tapejara, a 50 quilômetros de Passo Fundo. Com a marca Ughini, o negócio iniciou dedicado ao comércio de secos e molhados, ferragens e cereais.

Em 1950, a Ughini instalou sua loja na Avenida Voluntários da Pátria, voltada ao vestuário. A marca chegou a ter filiais em Canoas e Cachoeirinha. No auge, sua indústria alcançou produção média mensal de 50 mil peças de jeans masculinos, femininos e infantis.