Porto Alegre

Contenda legislativa
Notícia

Sob protesto da oposição, Câmara instala comissão especial do Plano Diretor de Porto Alegre

Vereadores de esquerda se retiraram de reunião após ter pedido negado pela base governista

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS