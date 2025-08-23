Porto Alegre

Fim do mistério
Notícia

Sigmund Freud, pai da psicanálise, ganha estátua no Parque Moinhos de Vento; veja como ficou

Escultura, de 2m50cm e três toneladas, foi produzida em bronze e pedra natural por 21 artistas

Leonardo Martins

