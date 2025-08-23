Sigmund Freud, pai da psicanálise, ganha estátua no Parque Moinhos de Vento; veja como ficou

Inauguração ocorreu na manhã deste sábado. Camila Hermes / Agencia RBS

Sigmund Freud viveu a maior parte da vida em Viena, na Áustria, e morreu em Londres, na Inglaterra. O clima britânico na manhã deste sábado (23), em Porto Alegre, parecia um aceno a essa trajetória: frio e chuva intensa marcaram a inauguração de uma estátua em homenagem ao pai da psicanálise no Parque Moinhos de Vento, o Parcão.

Por volta das 10h30min, cerca de 50 pessoas, a maioria com guarda-chuvas colorindo o gramado encharcado, reuniram-se no local mesmo sob o aguaceiro. O frio cortava, mas o ambiente era de entusiasmo e celebração. Entre olhares curiosos e casacos encharcados, a expectativa crescia diante do monumento ainda coberto por uma lona protetora.

A escultura, de 2m50cm e três toneladas, foi produzida em bronze e pedra natural por 21 artistas da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul (Aeergs). O trabalho coletivo resultou em uma peça imponente, posicionada próxima à Avenida Goethe.

A iniciativa foi idealizada pelo psicanalista Gley Silva de Pacheco Costa, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA), que acompanhava emocionado o momento.

Ele recorda que o projeto começou com a ideia de dar nome de Freud a uma travessa no bairro Moinhos de Vento, mas as exigências do Plano Diretor inviabilizaram a proposta.

— Criamos o Recanto Sigmund Freud, na Praça Dr. Maurício Cardoso, por meio de uma lei municipal. Mas, quando o monumento ficou pronto, vimos que o espaço era pequeno demais para recebê-lo. Então surgiu a ideia de trazer a obra para o Parcão, que dá maior visibilidade a essa homenagem ao criador da psicanálise — explicou.

A concretização só foi possível com uma emenda parlamentar de R$ 50 mil do vereador Idenir Cecchim (MDB), que também enfrentava a chuva entre os presentes. Para ele, o ato carregava um simbolismo ainda maior diante da necessidade de apoio psicológico revelada pelas enchentes de maio.

— Depois das enchentes, vimos o quanto a população precisa de apoio psicológico. Este monumento é um agradecimento e também um incentivo aos psicanalistas que têm ajudado tanto. Porto Alegre merecia uma homenagem à altura de Freud — disse.

A obra levou seis meses para ser concluída e, segundo o presidente da Aeergs, Vinícius Vieira, o caráter coletivo amplia o significado.

— Foram 21 artistas envolvidos, trabalhando em bronze e granito gaúcho. O bronze, por ser permanente, garante que o legado de Freud continue vivo junto à sociedade porto-alegrense — afirmou.

Entre os guarda-chuvas abertos e a chuva persistente, a presidente da SBPdePA, Patricia Goldfeld, lembrava que o Rio Grande do Sul tem uma das tradições mais fortes da psicanálise no país, o que reforça a importância da homenagem.

— Freud representa esse conhecimento que tem auxiliado tantas pessoas, inclusive em situações de crise e emergência, como nas enchentes — ressaltou.

A também psicanalista Suzana Salete Raymundo Chinazzo reforçou o convite simbólico que o monumento faz a quem circula pelo Parcão.

— É parar e pensar a importância de Freud, que ainda hoje é fundamental. Poder escutar, poder valorizar — afirmou.

O bronze no Parcão se soma a outro marco recente: em dezembro de 2023, foi inaugurado o Recanto Sigmund Freud na Praça Dr. Maurício Cardoso. Ambas as homenagens só foram possíveis graças a uma lei municipal sancionada no ano passado.

Ao final da cerimônia, sob a persistência da chuva, a lona que cobria a escultura foi retirado e a figura de Freud surgiu imponente diante dos presentes. Para Costa, o gesto projetou Porto Alegre em um cenário cultural internacional.

— Este é o primeiro monumento público a Freud no Brasil. Agora, nossa cidade se soma a Viena, Londres e Praga como lugares que prestam tributo a um dos pensadores mais importantes do século 20, cuja obra transformou a cultura, a educação, a arte e a política — concluiu.

Quem foi Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856–1939) nasceu em Freiberg, na Morávia (hoje Příbor, República Checa) — então parte do Império Austro-Húngaro — e formou-se em medicina na Universidade de Viena, na Áustria, onde viveu a maior parte da vida.

Inicialmente interessado em neurologia, foi aos poucos desenvolvendo pesquisas que resultaram na criação de uma nova abordagem para compreender o funcionamento da mente: a psicanálise.

Sua teoria trouxe conceitos revolucionários, como o inconsciente, os mecanismos de defesa, os sonhos como via de acesso aos desejos reprimidos e o papel da sexualidade no desenvolvimento humano.

Ao longo de sua trajetória, enfrentou críticas e resistências, mas se tornou um dos pensadores mais influentes do século 20.

Perseguido pelo regime nazista em razão de sua origem judaica, Freud deixou Viena em 1938 e passou seus últimos meses em Londres, onde morreu em 1939.

Sua obra influenciou não apenas a psicologia, mas também a literatura, a filosofia, as artes e a política.

Principais obras

A Interpretação dos Sonhos (1900)

Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905)

O Chiste e sua Relação com o Inconsciente (1905)

Totem e Tabu (1913)

Além do Princípio do Prazer (1920)

O Ego e o Id (1923)

O Mal-Estar na Civilização (1930)