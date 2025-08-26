Shopping de Porto Alegre ganha novo espaço de alimentação com área verde, vinícola e sem fast-food; veja fotos

Uma das novidades é o restaurante Locale, de São Paulo. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Depois de inaugurar 22 lojas no primeiro semestre, o Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, prepara a abertura de um novo espaço de gastronomia nas próximas semanas. O Gardens, como será chamado, está em fase final de obras no terceiro piso do empreendimento, onde antes funcionava uma praça de alimentação.

A inauguração do novo espaço ocorrerá no dia 30 de setembro. Em vez de marcas de fast-food, como era antes, a área terá foco em restaurantes maiores. Serão oito operações, sendo que seis marcas estão confirmadas. Uma outra fechou acordo com o shopping, mas não é divulgada, e duas estão em fase de negociação.

Entre as confirmadas, estão operações que já existiam no Iguatemi, como Coco Bambu (frutos do mar), Madero (hambúrguer) e Mamma Mia (galeto), que ganharão varandas com vista para uma área arborizada, aumentando, também, o número de lugares para clientes. O Sakura, de culinária japonesa, permanece como é hoje.

Leia Mais Zaffari define quando vai inaugurar novo shopping em Porto Alegre e confirma 26 marcas; confira quais

— Nada acontece por acaso. Era uma coisa que os nossos clientes pediam nas nossas pesquisas. Todos os nossos restaurantes performam bem, mas agora teremos mais opções. O shopping está deixando cada vez mais de ser apenas um centro de compras, para ser um lugar onde se vive experiências — diz a gerente-geral do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, Nailê Santos.

O Gardens terá como novidade o restaurante Locale, marca de culinária italiana criada há cinco anos em São Paulo e que agora estreia em solo gaúcho. Com investimento de R$ 4 milhões, a operação ocupará uma área de 350 metros quadrados, com 140 lugares para clientes e 54 funcionários. No cardápio, haverá opções do café da manhã ao jantar, como panini, massas (produzidas no local), pizzas napolitanas, bife wellington, canoli e uma vasta carta de drinques.

— Porto Alegre é uma cidade que está nos encantando muito. Há muitos lugares bacanas que temos visitado, o pessoal está investindo pesado em experiências gastronômicas. Essa será nossa quinta loja em empreendimentos do Iguatemi. O movimento do shopping deles em Porto Alegre é excelente, sempre está cheio quando frequento — diz Gabriel Fullen, CEO do Grupo Locale.

Também chega ao novo espaço do Iguatemi a vinícola Amitiê, de Garibaldi, na serra gaúcha. Criada pela enóloga Juciane Casagrande Doro e pela sommelier Andreia Gentilini, a marca terá um winebar (bar de vinhos) em meio ao Gardens. O contrato foi recém assinado, e por isso a inauguração ocorrerá apenas em novembro.

Também em novembro o Mamma Mia reabrirá o restaurante que tem no mesmo espaço. A marca começou a reforma da operação nesta semana, com um investimento de R$ 4 milhões, informa o CEO da rede, Marcelo Borba.

"Experiência sincronizada"

Junto à nova área de restaurantes, o Gardens terá um espaço de eventos decorado com obras de arte e capacidade para até 120 pessoas. Segundo a gerente de marketing do Iguatemi, Cristina Maggi, a área de 140 metros quadrados poderá receber palestras, jantares e até desfiles de moda.

Para completar a experiência, o Iguatemi contará com serviço de valet. Serão 70 vagas reservadas para esse atendimento. Um lounge de espera está em construção na garagem do shopping, perto do acesso à Cobasi, para que o frequentador aguarde enquanto o carro é manobrado.

— De lá, temos um elevador direto para o Gardens. Será uma experiência sincronizada. Tudo isso ainda ficará perto do corredor com lojas de luxo, do hospital Moinhos de Vento e da academia BodyTech, que são operações em que o cliente pode buscar esse serviço de valet, talvez pela pressa de estacionar rapidamente ou alguma dificuldade de locomoção — diz a gerente de marketing do shopping.

Mais novidades

Entre as 22 aberturas do Iguatemi no primeiro semestre do ano (veja a lista completa no final da reportagem), está a grife Chanel, que estreou em Porto Alegre com uma loja de cosméticos, e a alemã Adidas, que inaugurou sua segunda operação do Iguatemi há dois meses — esta com foco em roupas para prática de esportes.

Para atender os amantes de livros, o Iguatemi ganhará uma loja da tradicional Livraria da Travessa, do Rio de Janeiro. Será a primeira da marca no Rio Grande do Sul. Com teto vermelho, uma das principais características das unidades da rede, a operação gaúcha contará com mais de 50 mil livros à venda. A inauguração está marcada para o dia 12 de setembro.

Ainda no segmento de alimentação, o Mamma Mia abriu mais uma unidade no Iguatemi. Com o modelo "express", que foca em pratos feitos, a operação foi instalada na praça de alimentação do primeiro piso, onde hoje atendem marcas que estavam no espaço do Gardens, como Burger King, Mini Kalzone e Giraffas.

Nos próximos meses, também chega ao shopping a Carolina Herrera, com linhas de cosméticos e perfumes, e a ViX Paula Hermanny Brasil, de moda feminina, ocupando um espaço que era da marca Ida, também de roupas.

Enquanto isso, a Lança Perfume, de roupas, reforma sua loja no segundo piso, ao lado da sorveteria Troppo Buono. Para não deixar de atender o cliente, a marca mantém uma unidade provisória ao lado da Gucci.

No mesmo pavimento, a Zara, também de moda, segue em obras para ampliar sua megaloja do Iguatemi. Uma parte dela já foi reinaugurada, onde está a marca Zara Man. Os outros espaços serão reabertos até novembro, informam funcionários.

As novas operações do Iguatemi