Porto Alegre

Atenção no trânsito
Notícia

Sem sinaleira, esquina no bairro Menino Deus somou mais de 40 acidentes de carro desde 2020

Levantamento é da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Vizinhos afirmam que número de batidas entre veículos é ainda maior

Guilherme Gonçalves

