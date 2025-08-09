Sem sinaleira, esquina no bairro Menino Deus somou mais de 40 acidentes de carro desde 2020

Acidente entre dois carros ocorreu no local na última sexta-feira (8). Bruno Losquiavo / Arquivo Pessoal

Em Porto Alegre, é preciso estar atento ao volante quando cruzar pelas ruas Bastian e Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus. Sem sinaleira, o encontro entre as vias tornou-se palco de acidentes de carro nos últimos anos. Desde 2020, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contabilizou mais de 40 batidas entre veículos.

Segundo vizinhos, o número é muito maior, pois nem todos os casos são registrados pela empresa pública. A advogada Eliza Bernardy, 25 anos, trabalha em um escritório na esquina entre as ruas. Segundo ela, a sexta-feira é o dia que acontece mais batidas.

— Ao menos uma por semana. Esses dias, um senhor que estava em uma moto se machucou. A EPTC não veio. Quem atendeu a ocorrência foi a polícia e os bombeiros — diz a advogada.

Leia Mais Zaffari compra imóveis para ampliar supermercado aberto há 25 anos

Hoje, há apenas duas placas de "pare" alertando os motoristas que vêm pela Bastian — ou seja, a preferência é de quem está na Múcio Teixeira. Os vizinhos da região pedem, há tempos, que uma sinaleira seja instalada no local.

— Seria a melhor forma de parar esses acidentes — avalia o aposentado Claudir Meira, 66.

O que fazer

Segundo dados da EPTC, 2024 foi o ano com maior número de acidentes (13), quase o dobro do ano anterior (7). Até março de 2025, foram cinco. Acidentes desde então não entraram no levantamento.

Questionada se há uma solução em andamento para resolver o problema, a empresa pública diz que já tem um plano:

"Há um projeto elaborado que prevê a instalação de um redutor de velocidade, cuja implementação está programada para ocorrer até o final deste ano", informa a EPTC em nota.

Em outras palavras, um redutor de velocidade é uma lombada, também conhecida entre os gaúchos como "quebra molas".

Paralelamente, a EPTC diz que faz estudos e levantamentos de tráfego na região, com o objetivo de avaliar a inclusão de outras melhorias no entorno.

Acidentes registrados pela EPTC

2020: 5

5 2021: 6

6 2022: 5

5 2023: 7

7 2024: 13

13 2025: 5 (até março)

Total geral: 41

Nota da EPTC na íntegra:

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que há um projeto elaborado que prevê a instalação de um redutor de velocidade, cuja implementação está programada para ocorrer até o final deste ano. Paralelamente, seguem em andamento estudos e novas contagens de tráfego, com o objetivo de avaliar a inclusão de outras melhorias no entorno que complementam a proposta.