Sebastião Melo assegura entrada gratuita na Usina do Gasômetro e projeta gestão privada: "Não será um shopping center"

Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, entrevistou o prefeito Sebastião Melo na Usina do Gasômetro.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, detalhou em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (12), como vai funcionar o projeto para a operação em parceria público-privada da Usina do Gasômetro. Ele assegurou que mesmo concedido à iniciativa privada, o espaço terá entrada gratuita.

— O que nós estamos buscando aqui é uma parcerização, onde a gente (prefeitura) aporta recursos públicos, mas a gestão seria de um parceiro, porque a gente sabe que, para consertar um banheiro, trocar uma lâmpada, resolver um cano estourado, publicamente, é um negócio muito difícil. É importante dizer que a entrada aqui é gratuita para todo mundo — disse ao Gaúcha Atualidade, diretamente de um dos terraços da Usina.

Melo também garantiu que a concessão não vai transformar a Usina em um "shopping center" e que o espaço histórico do prédio será preservado. O prefeito revelou que eventos como a Noite dos Museus e Porto Alegre em Cena serão realizados na área revitalizada.

No dia 28 de agosto será divulgado o resultado do vencedor da concessão da Usina. O edital provisório da Secretaria de Cultura, com o objetivo de gerir a agenda cultural da Usina no período de transição até o vencedor da concessão começar a operar o prédio, será lançado em setembro, quando o espaço deverá ser reaberto ao público.

— Aqui não é um lugar para ganhar dinheiro, tanto é que a prefeitura está disposta a botar recurso, porque tem absoluta convicção que se fizesse um edital atrativo só para financiamento, não teria ninguém que se habilitaria — declarou.

Espaço físico

Prefeitura reformou a Usina do Gasômetro e projeta reinauguração para setembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um restaurante e bares serão alguns dos atrativos fixos da Usina do Gasômetro, que também contará com um local de contemplação com vista para o trecho 1 da orla do Guaíba.

Ainda há discussão sobre os demais tipos de espaço que a gestão privada poderá explorar. Melo garante que exposições serão liberadas, mas pontua a posição sobre lojas.